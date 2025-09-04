Switch2/Switch用タイトルが最大80%オフ！ スパイク・チュンソフト「アドベンチャーセール」開催「伊達鍵は眠らない」が初セール
【スパイク・チュンソフト：アドベンチャーセール】 開催期間：9月4日～9月12日
(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
「伊達鍵は眠らない From AI：ソムニウムファイル」価格：5,478円→4,930円（10%オフ）
スパイク・チュンソフトは、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて「アドベンチャーセール」を本日9月4日より開催している。期間は9月12日まで。
本セールでは、同社のNintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルを最大80%オフで販売。対象商品として「伊達鍵は眠らない From AI：ソムニウムファイル」が初セールとなっているほか、「超探偵事件簿 レインコード」や「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 Anniversary Edition」など全10タイトルがラインナップされている。
「超探偵事件簿 レインコード」価格：6,980円→3,000円（57%オフ）
「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 Anniversary Edition」価格：1,960円→1,000円（48%オフ）
(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.