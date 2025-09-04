「伊達鍵は眠らない From AI：ソムニウムファイル」価格：5,478円→4,930円（10%オフ）

スパイク・チュンソフトは、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて「アドベンチャーセール」を本日9月4日より開催している。期間は9月12日まで。

本セールでは、同社のNintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルを最大80%オフで販売。対象商品として「伊達鍵は眠らない From AI：ソムニウムファイル」が初セールとなっているほか、「超探偵事件簿 レインコード」や「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 Anniversary Edition」など全10タイトルがラインナップされている。

「超探偵事件簿 レインコード」価格：6,980円→3,000円（57%オフ）

「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 Anniversary Edition」価格：1,960円→1,000円（48%オフ）

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

