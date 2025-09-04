4日午前3時に発生した台風15号は、鹿児島県内の広い範囲を強風域に巻き込みながら北上しています。4日夜おそくにかけて土砂災害や高波などに注意が必要です。

台風15号は、午後1時の推定で種子島の南南東およそ40キロにあるとみられ、中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルで、北に20キロの速さで進んでいます。

風速15メートル以上の強風域に、十島村の一部と、種子島屋久島地方、大隅地方の全域、薩摩地方の広い範囲が入っています。

このあと4日夕方にかけて薩摩、大隅地方に最接近する見通しで、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合は、大雨警報を発表する可能性があります。

【時間雨量60ミリの猛烈な雨のおそれ】

4日に予想される1時間雨量は多いところで、大隅地方で60ミリ、薩摩地方と種子島・屋久島地方で40ミリです。5日昼までの24時間に予想される雨量は、大隅地方で120ミリ、薩摩地方と種子島・屋久島地方で100ミリです。

【予想最大瞬間風速25メートル】

予想される最大瞬間風速は薩摩、大隅、種子島屋久島地方、十島村で25メートルです。大隅地方の海上では、台風の発達の程度により暴風警報を発表する可能性があります。

【最大4メートルうねり伴った高波に注意】

沿岸の海域では5日夕方にかけて、うねりを伴った高波となり、しけるところがある見通しです。4日に予想される波の高さは、大隅地方、種子島・屋久島地方で4メートル、薩摩地方と十島村で3メートル、奄美地方北部で2．5メートルです。

気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風、うねりを伴った高波などに注意を呼びかけています。

