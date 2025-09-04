【台風】昼過ぎから雨に警戒 線状降水帯発生のおそれも 佐々木予報士のさきだし天気（4日13：00）【徳島】
気象庁によりますと、台風15号は、種子島の南約60キロを1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。
「台風15号」は、県内には5日朝から昼前に最も接近する見込みです。
県内は4日の昼過ぎから5日の昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。
4日の夜のはじめ頃から5日の朝にかけては、警報級の大雨が予想されます。
4日夕方から5日の朝にかけては、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
大雨時の心得を確認しておきます。
今回の台風の特徴は雨台風です。
①まず、はやめの安全確保が必要です。
暗くなってからの避難は危険です。
できるだけ明るい時間に動くようにしましょう。
②危険な場所に近づかない
増水した川や急な崖には近づかないようにしましょう。
③また、家の中で外出が困難になった場合は、
2階へと避難する、崖から離れたできるだけ高いところに避難するようにしましょう。
④気象台や自治体からの情報を積極的に収集し、自分の身の安全を確保する行動につなげてください。
ここまで台風情報でした。
（9月4日 13：00）