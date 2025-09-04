気象庁によりますと、台風15号は、種子島の南約60キロを1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。



「台風15号」は、県内には5日朝から昼前に最も接近する見込みです。



県内は4日の昼過ぎから5日の昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。



4日の夜のはじめ頃から5日の朝にかけては、警報級の大雨が予想されます。



4日夕方から5日の朝にかけては、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。大雨時の心得を確認しておきます。

今回の台風の特徴は雨台風です。



①まず、はやめの安全確保が必要です。

暗くなってからの避難は危険です。

できるだけ明るい時間に動くようにしましょう。



②危険な場所に近づかない

増水した川や急な崖には近づかないようにしましょう。



③また、家の中で外出が困難になった場合は、

2階へと避難する、崖から離れたできるだけ高いところに避難するようにしましょう。



④気象台や自治体からの情報を積極的に収集し、自分の身の安全を確保する行動につなげてください。



ここまで台風情報でした。

（9月4日 13：00）