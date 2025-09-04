画像はカドコミ「近畿地方のある場所について」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_000790_S/episodes/KC_0007900000100011_E）より

【第18話1】 9月4日 公開

KADOKAWAは9月4日、同社のコミック配信サイト「カドコミ」にてマンガ「近畿地方のある場所について」第18話1を公開した。

本作は小説投稿サイト「カクヨム」で発表され話題を集めた怪作モキュメンタリーホラーをコミカライズしたもの。2025年には実写映画も公開された。第18話1では、あるファッション誌のカメラマンの話が語られる。彼が撮影する写真はいつも53番目のデータだけが真っ黒になってしまう。そんな彼は飲み会の席で、過去の体験を話し始める――。

次回更新は10月2日の予定。

【近畿地方のある場所について】

行方不明になった友人・小沢。オカルト雑誌の編集者であった彼は、失踪する前に「●●●●●」という地域にまつわる怪談を取材していた。過去の雑誌記事からの引用、読者からのおかしな体験談、インターネット掲示板の書き込みーー彼の足取りを追うため、彼が収集していた資料を読み解いていくと、別々の怪談として扱われていたそれらにはある繋がりが浮かび上がってくるのであった。

小説投稿サイト「カクヨム」で発表され、口コミ的に波紋を呼んだ怪作モキュメンタリーホラーがコミック化。