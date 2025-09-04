アメリカ遠征で別メニュー調整続いた三笘薫、右足に複数テーピングも「大丈夫です」
アメリカ遠征合流からコンディション調整のため別メニューが続いていた日本代表MF三笘薫(ブライトン)が3日の非公開練習後、報道陣の取材に応じ、現在の状態について「大丈夫です」と強調した。
三笘は8月31日、プレミアリーグ前節のマンチェスター・シティ戦(◯2-1)にフル出場。後半44分にチームを今季初白星に導く決勝アシストを記録した一方、試合終盤に足がつって座り込む姿を見せるなど、コンディション面への不安を感じさせていた。
翌9月1日の日本代表合流後は慎重な調整が続いており、初日は冒頭のランニングにも参加せず、エアロバイクで個別調整。2日目はランニングなどのウォーミングアップに合流し、鳥かごなどのボールを使ったメニューにも参加したものの、対人練習からは外れ、再び個別調整を行っていた。
3日目となったこの日の練習では右膝下とハムストリングにテーピングを巻いて姿を見せたが、元気な様子でウォーミングアップに参加。その後はチームが今回の遠征で初めての非公開練習に入ったため、三笘の回復状況はベールに包まれていた。
練習後、報道陣の取材に応じた三笘は自身の練習参加状況について「全部やっています」と説明。テーピングについての質問にも「もともとです。大丈夫です」と無事を強調した。居残りのシュート練習には参加しておらず、引き続き慎重なコンディション管理を行っているものとみられるが、言葉の上では不安を見せなかった。
6日の国際親善試合メキシコ戦の出場可否は慎重に判断されるものとみられるが、回復は順調に進んでいる様子。三笘は今回の2試合に向けて「貴重な試合になるのでここでどれだけチームの状況を確かめられるか。しっかりといい内容で勝てれば」と意気込みつつ、個人としても「チームのやりたいことにどれだけ貢献できるかだと思うので、しっかり分析して、戦術的なところをしっかり遂行できるようにしたい」と前向きに話した。
(取材・文 竹内達也)
