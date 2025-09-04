½©¸µ¿¿²Æ¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¥À¥á¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤ÆÌó2Ç¯È¾¡£ÆóÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò¤Þ¤È¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÇÚ¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¥°¥ëー¥×Æâ³°¤«¤é¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢½©¸µ¿¿²Æ¡£
¡Ú²èÁü¡Û½©¸µ¿¿²Æ¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È
¡¡¸½ºß¤Ï¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¿åÍË¥ì¥®¥å¥éー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ½é¤Î½ñÀÒ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò¡¢8·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï²Æ¡¦½©¡¦Åß¤Èµ¨Àá¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¶õµ¤´¶¤ò±Ç¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢°Ü¤í¤¦É½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄ¾É®¤Î¥í¥±Æüµ¤ä¡¢ÇµÌÚºä46²ÃÆþÁ°¤Î»×¤¤½Ð¡¢³èÆ°Ãæ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¡¢²ÈÂ²¤È¤Îµ²±¤Ê¤É¤òÄÖ¤Ã¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½©¸µ¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤âÇ÷¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¼¹É®¤ÎÇØ·Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢Ë´¤ÁÄÉã¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
▪️¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤¬½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
――ËÜ½ñ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡Ö²Æ¡×¡Ö½©¡×¡ÖÅß¡×¤Èµ¨Àá¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ºý¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¸µ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¤È°ìµ¤¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤º¡¢¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤´¤È¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤â¤Þ¤¿ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ËÜ½ñ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Â´¶ÈµÇ°¼Ì¿¿½¸¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÇµÌÚºä¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥Áー¥à¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
½©¸µ¡§»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç¤äÀ¾É½Åç¡¢·´¾å¤ä²Æì¤Ê¤ÉË¬¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î·Ê¿§¤ò¡¢ÁÇ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ½¾ð¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ÇÀ©ºî¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
▪️¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤
――¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢Á´¤Æ¤´¼«¿È¤Ç¼¹É®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
½©¸µ¡§ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¯¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»ä¤¬Åú¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÊ¸¾Ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Î°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç½ñ¤³¤¦¡ª¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½ñ¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤¬Èó¾ï¤Ë¹ª¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½©¸µ¡§¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ï¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¾Ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¼¹É®»þ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½©¸µ¡§¤¶¤Ã¤¯¤ê½ñ¤¯¤³¤È¤ÏÁ°¤â¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶½ñ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉ¬¤ºÆó¤Ä¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡È¼«Ê¬¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡É¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ë¡Ö½©¸µ¿¿²Æ¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÉ¤¤»Ò¤À¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤â¤µ¤é¤±½Ð¤¹Ê¸¾Ï¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢åºÎï¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»ä¤¬ÆÉ¼Ô¤Ê¤é¤½¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¤¤Ã¤È²¿¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤»½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤È¤·¤Æ¤â¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――³Î¤«¤Ë¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¾¯¤·¤À¤±¸ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ï¤¿¤·¡×¤Ê¤É¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¡¢í´í°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½©¸µ¡§ÌÂ¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤Ç¤âÉÝ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿º£¡¢²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¡¢ÊÑ¤¨¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¥À¥á¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÇµÌÚºä46¤Î°ì´üÀ¸¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¸µ¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤ÎÇµÌÚºä46¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ë¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬DNA¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
½©¸µ¡§¥°¥ëー¥×ºßÀÒ»þ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¸åÇÚ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤êÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç½¼Ê¬¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¤ª¤Í¤¨¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤ËÇº¤ßÁêÃÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÇµÌÚºä¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¹ÎÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️ÁÄÉã¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡×
――Ë´¤¤ªÁÄÉãÍÍ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²Æì¡×¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤ªÁÄÉãÍÍ¤«¤éÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£À¸Á°¤Î¤ªÁÄÉãÍÍ¤Ï¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤¬ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½©¸µ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬¥°¥ëー¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÃÆþÅö½é¤Ï³Ø¶È¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¥ã¥é¡×¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¸µ¡§»ä¤¬¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢ÁÄÉã¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――½©¸µ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÁÄÉãÍÍ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½©¸µ¡§ÁÄÉã¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤³¤È¤òÎÉ¤¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é»ä¤â¡¢¥°¥ëー¥×³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÄÉã¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÁÄÊì¤äÊì¤Å¤Æ¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë¤â½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤Ò¤È¤Ä»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©¸µ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£²ÈÂ²¤ÈÁÄÉãÊì¤Ç¤è¤¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÉÇñÀè¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¿Í¿ôÊ¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÈÁÄÉã¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¿²¤ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶¹¤¤¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤ÇÆó¿Í¤Ç¤³¤½¤³¤½¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤äÁÄÊì¤¬¡ÖÆó¿Í¤Ç²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î～¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤¯Æó¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡»ä¤â¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÁÄÉã¤â¡Ö¿¿²Æ¤Ï²¶¤Î¤â¤Î¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÆó¿Í¤Ç¥»¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤â¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁÄÉãÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
½©¸µ¡§»ä¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤À¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£ÁÄÊì¤Ïº£¤â¸µµ¤¤Ç¡¢»ä¤Î½Ð±é¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÁÄÉã¤Ë¤â¤É¤¦¤Ë¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡ÖËèÄ«¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¼þ°Ï¤«¤éÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½©¸µ¡§»ä¤â¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¯²¼¤Î»Ò¤ÈÀÜ¤·¤¿¤ê¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°¦¾ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ÖÄÖ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¡¢¿´¤È¿´¤ÇÄÌ¤¸¤¢¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×
――²þ¤á¤ÆËÜ½ñ¤Ï½©¸µ¤µ¤ó¤ÎÆâÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÉ¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½©¸µ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëËÜ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤òÎ¥¤ì¤Æ¡Ö½©¸µ¿¿²Æ¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÅö»þ¤Î¶ìÇº¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Þ¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¸µ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜ¤À¤«¤é¤³¤½²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡¿·¤·¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¼«Ê¬¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Øµ¤»ý¤Á¤òÄ¾ÀÜ¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ê¸¾Ï¤òÄÌ¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤éーーÄÖ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¡¢¿´¤È¿´¤ÇÄÌ¤¸¤¢¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¡¢°®¼ê²ñ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î´é¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤½¸¤á¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡¢»£±Æ¡á¤Ï¤®¤Ò¤µ¤³¡Ë