警備スタッフへの威嚇行為&立ち入り禁止エリア侵入…G大阪がサポーター1名に処分を通告
ガンバ大阪は4日、エディオンピースウィング広島で8月16日に開催されたJ1第26節・サンフレッチェ広島戦において、G大阪サポーターによる観戦ルール違反行為があったと報告した。
違反行為は「警備スタッフへの威嚇行為」と「立ち入り禁止エリアへの侵入」。該当者1名に対し、ホームゲーム5試合(9/13〜11/9)の入場禁止処分を通告した。期間中のアウェイゲームも含まれている。
クラブは公式サイト上で「今回の違反行為を受け、ガンバ大阪として【安心・安全なスタジアム運営】のため、セキュリティ体制強化や観戦ルール・マナーの周知・違反行為への厳罰をより徹底してまいります」と表明。「ファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルール・マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
違反行為は「警備スタッフへの威嚇行為」と「立ち入り禁止エリアへの侵入」。該当者1名に対し、ホームゲーム5試合(9/13〜11/9)の入場禁止処分を通告した。期間中のアウェイゲームも含まれている。
クラブは公式サイト上で「今回の違反行為を受け、ガンバ大阪として【安心・安全なスタジアム運営】のため、セキュリティ体制強化や観戦ルール・マナーの周知・違反行為への厳罰をより徹底してまいります」と表明。「ファン・サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、定められた観戦ルール・マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。