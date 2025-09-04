「エラス・ツアー」でパフォーマンスを披露するテイラー・スウィフトさん/Chandan Khanna/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）の新シーズンが４日に開幕するのを前に、ロジャー・グッデルＮＦＬコミッショナーはＮＢＣテレビの番組で、先日婚約した歌手テイラー・スウィフトさんがスーパーボウルのハーフタイムショーに出演する可能性を否定せず、世界中のスウィフティー（スウィフトさんのファン）を沸かせた。

今シーズンのスーパーボウルは２月８日に予定されている。グッデル氏は今月３日、「テイラーにはいつだって出演してほしい。彼女は特別な才能の持ち主で、いつでも歓迎される存在なのは間違いない」と語った。

ただ、ＮＦＬとスウィフトさんの交渉が進んでいるのかと問われると、グッデル氏は明言を避けた。

「その件については何も言えない」とも述べたものの、改めて答えを求められ質問を交わすことができなくなり、「もしかしたら」と可能性を認めた。

今シーズンの展望を語る会話の中でスウィフトさんがこれほど大きく取り上げられるのは、まさに時代を映す出来事といえる。

ＮＦＬカンザスシティ・チーフスのタイトエンドを務めるトラビス・ケルシーさんとの恋愛、そして先日の婚約が世界の心を捉え、２人への関心は衰える気配を見せていない。

スウィフトさんは最近、トラビスさんとその兄ジェイソン・ケルシーさんが司会を務めるポッドキャストの番組「ニューハイツ」に出演し、新アルバムについて語った。このエピソードはユーチューブ上で２２００万回あまり再生され、番組史上最多の視聴回数を記録。ギネス・ワールド・レコーズによれば、世界記録も更新した。

スウィフトさんのスーパーボウル出演は夢のような組み合わせに思えるが、ファンは最終決定をもう少し待つ必要がありそうだ。

ＮＦＬでは現在、ラッパーのＪａｙ・Ｚが設立した団体「ロックネーション」がエンターテインメント顧問を務める。グッデル氏は、次回スーパーボウルのハーフタイムアーティストについてはロックネーションの決定を待っていると示唆した。