たんぽぽ川村エミコ（45）が4日、都内で行われた「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」に出席し、アフロ願望を明かした。

今後やってみたい髪形について「直毛なのでふんわり無造作ヘアに憧れています。一番やってみたいのは大きなアフロ。揺らしたいです。レゲエとか音楽に目覚めちゃおうかしら」と話した。

「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」は「挑戦し続ける女性を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、髪の毛のケアをはじめ、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦する女性にフォーカスして表彰する新アワード。川村は芸人部門を受賞。ワーキングマザー部門を小倉優子、モデル部門で佐田真由美、俳優部門で武田玲奈が受賞した。

川村は「いつも髪を大事に生きてきた」と語り、アワードを主催する髪質改善ホームケア製品を展開する「株式会社髪にドラマを」の人気ヘアケアシリーズ「つるりんちょ。」にかけ「芸事ではつるりんちょしないように頑張りたい」とあいさつして、笑いも誘っていた。