Æ£ËÜÈþµ®¡¢É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤È¤Î³¹¥Ö¥é¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¡È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ÉÊó¹ð¤Ë¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡Û¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤È³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡ÖºÇ¶á´ò¤·¤«¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤È³¹¥Ö¥éÃæ¤Ë¥¢¥¤¥¹ºÇÃæ¤Î¤ªµö¤·¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¾±»Ê¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥¹ºÇÃæ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤â1¿Í°ì¸Ä¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ËÜ¤Ï¾±»Ê¤È2009Ç¯¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2015Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2020Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
