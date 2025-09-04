あの、武道館公演記念ショットに反響 ミニ丈×ルーズソックス「美脚すぎる」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2025/09/04】歌手のあのが4日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ記念写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】あの、スタイルレベチの美脚ショット
あのは「ano武道館公演『呪いをかけて、まぼろしをといて。』終了」と公演の成功を報告。「きてくださったたくさんのかたがたがこれからぜんぶ大丈夫になるよ。ありがとう」とファンへの感謝の気持ちを表現した。また「武道館前で写真撮れるタイミング無さそうで、入り楽屋入る前に急いで2分グラいで撮ってくれた」と武道館の看板前で撮影された写真には、ミニ丈とルーズソックスから美しい脚をのぞかせたあのの姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「お疲れさまでした」「感動しました」「美脚すぎる」「スタイルレベチ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
