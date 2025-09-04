【オークランド近郊（米国）３日＝金川誉】日本代表は米国遠征のメキシコ代表戦（６日・オークランド）に向け、３日目のトレーニングを開始した。前２日間は別メニューで調整していたＭＦ三笘薫（ブライトン）は、非公開となった練習後、取材に応じ「大丈夫です。今日の練習？ 全部やっています」とフルメニューでチームに合流したことを明かした。

ＦＩＦＡランクでは日本の１７位に対し、１３位と格上のメキシコに対し「チームのやりたいことにどれだけ貢献できるかだと思うので、しっかりと分析して、戦術的なところをしっかりと遂行できるようにしたい」と語った三笘。２１年東京五輪では、Ｕ―２４メキシコ代表と２度対戦。１次リーグでは勝利したが、３位決定戦では敗れた。３位決定戦では３点リードされた後に投入され、意地の１点を奪ったが、悔しい試合として脳裏に焼き付いている。

メキシコについて「かなりクオリティの高い選手が多いですし、五輪でやった選手も残っています。プレミアリーグ、セリエＡでやっている選手もいる。でも僕らも負けていないと思いますし、正々堂々戦えれば」と語った三笘。五輪での２戦はともにメキシコに主導権を握られた中で、第１戦では前からのプレスで前半１１分までに２点を奪い、２―１と勝利。しかし３位決定戦は、先に失点して押し切られた。「（メキシコ代表は五輪と）全く別のチームだと思う。自分たちの戦い方も、目標も違う。イメージはありますけど、全く違うチームだと思ってやるべきかなと」とも述べたが、東京五輪と同じ轍を踏むわけにはいかない。

主導権を握るためのひとつの要素が、ボール保持率だ。ボール保持率が勝敗に直結するわけではない。しかしメキシコのように力のある相手に対しても、ある程度はボールを握って試合を進めるという狙いは持っており「その方が攻撃のチャンスは多いと思います。だけど握られても、マインドのところだと思うんで、そこをしっかりとチームとして共有できれば問題ない」と話した。

現在の基本布陣３―４―２―１で、三笘が左ウイングバックに入った場合。日本がボールを握る時間が増えるほど、三笘のポジショニングは相手ゴールに近くなり、攻撃的な持ち味を発揮する可能性は高まる。「守備で疲弊することもなくなると思いますし、その方が（Ｗ杯で）連戦になった時は変わってくると思う。ボールを握りながら、どれだけシュートに持っていけるかの方が大事」とも語った三笘。近い実力を持った相手に、どれだけ主導権を持って戦えるか。来年の北中米Ｗ杯を見据えたテストマッチに、三笘は明確な課題を持って臨む。