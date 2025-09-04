¹âÃÎÅìÀ¸¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÌôÊªÂáÊá¤ËÌäÂêÄóµ¯¡¡·Ù»¡¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¡Ö¥º¥Ö¥º¥Ö´Ø·¸¤Ë´íµ¡´¶¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î3Æü¤ËX¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÌôÊªÂáÊáÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ËÊóÆ»¤¬¤ª¤â¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª½ª¤¤¡×
Æ±ÆüÁáÄ«¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤È¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë·Ù»¡¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÃÎ¤µ¤ó¤Ï3Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Öðþí¦³Ð¸ç¤Ç¸À¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÌôÊª¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»þ¡¢É¬¤ºTV¶É¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¥º¥Ö¥º¥Ö´Ø·¸¤Ë´íµ¡´¶¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÃÎ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Î»ö·ï¤Ï¸áÁ°6»þ¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦ÂáÊá¡Ù¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤¼¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÌôÊª»öÈÈ¤Ë¤Ï¿Í¸¢¤¬¤Ê¤¤¤È·Ù»¡¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥ä¥Ð¤¤¤¬¡¢·Ù»¡¤ËÊóÆ»¤¬¤ª¤â¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª½ª¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¹âÃÎ¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¤Ï¸øÌ³°÷¤¬Ï³¤é¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·Ù»¡¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£