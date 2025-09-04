女優でモデルの三吉彩花が４日、大阪・ミナミで６日にグランドオープンするアートトイブランドの店舗「ＰＯＰ ＭＡＲＴ 大阪なんば店」のオープニングセレモニーに登場。待ち受けた報道陣から「顔ちっさ！」「目ぇでっか！」「腰たっか！」「かっこよ！」などとため息が漏れた。

１７３センチの長身をネイビーのマニッシュなパンツのセットアップで包み、同色のミニのプリーツスカートでレイヤード。胸ポケットからは「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」の人気キャラクター「スカルパンダ」のぬいぐるみが“こんにちは”する抜け感もキュートで「ファンシーで毒っ気もあるコントラストが好き」と目を細めた。

続いて「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」の人気キャラ「ラブブ」の、開けるまでどのデザインが出てくるのか分からない「ブラインドボックス」を受け取った。「（三吉彩花なので）ＡかＭがいい」と言いながら“開封の儀”を執り行うと、“仕込み”なしでイニシャル「Ｍ」が登場。驚きの表情の次に満面の笑みを浮かべると「父か母が『よこせ』って言う気がしますが、絶対に私が持って帰ります」と笑わせつつ、引きの強さを見せつけた。

この夏はクロップドのタンクトップなどを着て出かけることが多かったという。「おなかを出してても体には１ミリも日焼け止めを塗ってなくて、この夏は日焼けしました。タンクトップの線が入って焼けて、事務所も頭を抱えていると思います」と自由な２９歳。来年６月には３０歳の大台を迎えるが「この段階でお知らせできないことが多いんですが、日本だけでなく国内外、止まる時間はないので、どんどん突き進んでいくと思います」と既に進行中のプロジェクトも含め、グローバルな活躍を予告していた。

「ＰＯＰ ＭＡＲＴ 大阪なんば店」は「ＰＯＰ ＭＡＲＴ社」の店舗としては国内最大で、関西圏初の路面店。６日にグランドオープンするが、入店は抽選制。月内の募集は既に締め切られており、次の抽選は未定。