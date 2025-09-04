¡Ö»÷¤Æ¤ë¡ª²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡¡»Ïµå¼°¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡È´û»ë´¶¡É¤Î¥ï¥±¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡Ä¡×ÎµÅÞÃíÌÜ
8·î28Æü¤Î»Ïµå¼°ÅÐÈÄ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡ÂôÂ¼¾Þº¸ÏÓ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È°î¤ì¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ý¡¼¥º¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤Î·§ºêÀ²¹á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£8·î28Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç»î¹çÁ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤È¤Î¡È¹ó»÷¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ô¤ç¤³¤Ã¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¡£Ç®Îõ¤ÊÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·§ºê¤Ï¡¢Àè·î28Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´î¤ÓÊý¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬Ï¢ÁÛ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÌî¤¬2019Ç¯9·î¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î»Ñ¡£·§ºê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÄ·¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£·§ºê¤Î¸µ¤Ø¤â¤½¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö´î¤ÓÊý»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¤½¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤ÏÂçÌîÅê¼ê¡ª¡ª´èÄ¥¤ì¥É¥é¥´¥ó¥º¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°¤Ë²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö2019Ç¯¡¢¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÃ£À®¤·¤Æ´î¤ÖÂçÌî¡¡¤¯¤Þ¤µ¤ó¤è¤¯Âª¤¨¤Æ¤Æ»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö»÷¤Æ¤ë¡ª¾Ð ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡×
¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î»þ¤Í¡£³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡¡2¿Í¤È¤â´ò¤·¤µ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×
¡Ö´ó¤»¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö´î¤ÓÊý¤¬¥Î¡¼¥Î¡¼¤Î»þ¤ÎÂçÌî¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¡¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡2022Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾ÞÅê¼ê¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÆü¤Ï4Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë5-2¤Ç¾¡Íø¡£ÂçÌî¤Ïº£µ¨9¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë