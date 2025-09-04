桜井日奈子、ラジオなのに“おろしたての一張羅”を着てきた理由

女優の桜井日奈子（28歳）が、9月3日に放送されたラジオ番組「こねくと」（TBSラジオ）に出演。2日前に「毛玉だらけの服で現場に行ってしまった」反省を活かし、ラジオなのにおろしたての一張羅を前日から準備していたと語った。



桜井日奈子が番組のゲストとして登場し、いつも通り赤裸々なトークを繰り広げる中で、この日はおろしたての「一張羅」でやってきたと話す。



東京03・飯塚悟志が「ありがとうございます。そのために服買ってたら大変じゃないですか？」と言うと、桜井は「本当に大変なんです。でも普段は、だからもうあの、どうでもいい服、ちょっと着倒しちゃって毛玉ついちゃってるのとかも全然着たりとかもするんですけど、朝時間なくて、私ギリギリに起きちゃうタイプで、うっかり現場にどうでもいい服を着ていっちゃって。なんか本当に2日前ぐらいに恥ずかしい思いをしたんですけど。毛玉だらけの服。最近の反省。ちょっと今日はちゃんと前日から準備してました」と語った。