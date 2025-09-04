東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」にて、ハロウィーンイベント「Halloween Wonder Party！」を開催！

ハロウィーンの特別なフォトスポットやスタンプラリー、さらにはハロウィーンスイーツ付き宿泊プランなど、ハロウィーンを満喫できるホテルステイが楽しめます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Halloween Wonder Party！」

開催期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）

開催場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 アトリウム（3階）ほか

2025年7月1日に開業5周年を迎えた「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」

2026年6月30日（火）までの1年間をアニバーサリーイヤーとし、季節ごとのイベントが予定されています。

2025年9月17日（水）から10月31日（金）までの期間限定秋イベントとして、「Halloween Wonder Party！」を開催！

開業5周年の特別なイルミネーションで彩られたメインロビーのアトリウムに、ハロウィーンのモンスターたちが集うフォトスポットが登場するほか、広いアトリウムを散策しながら楽しめるデジタルスタンプラリーが実施されます。

さらにハロウィーン期間限定の装飾を施した宿泊プランも登場。

また、ハロウィーンスイーツブッフェや、親子で楽しむスイーツ作り教室も開催予定です☆

Monster’s Halloween フォトスポット

期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）

時間：終日

場所：アトリウム（3階）

アトリウムの各所に、ホテル開業5周年をゲストと一緒にお祝いしたいと集まったモンスターたちが作った、個性豊かなフォトスポットが登場。

夜になるとちょっぴり不気味で楽しい雰囲気へと変化し、昼と夜で趣の異なる写真撮影を楽しめます。

撮影した写真に、指定のハッシュタグを付けてホテル公式Instagramへ投稿すると、抽選でホテル宿泊券が当たるキャンペーンも実施されます！

ハロウィーンデジタルスタンプラリー「モンスターをさがそう！」

期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）

時間：終日

場所：アトリウム（3階）

料金：参加無料

ゲストが自分のスマートフォンを使って楽しむ、スタンプラリーを実施。

ハロウィーンフォトスポットやデコレーションに潜む、二次元コードに扮したモンスターたちを探すゲームです。

集めたモンスターの数によって、ホテル館内で利用できるクーポンがもらえます☆

さらに、すべてのモンスターに出会えると、ホテル宿泊券やレストラン招待券が当たる抽選に応募できます！

パティシエ特製ハロウィーンスイーツ「スイートポイズンアップル」付き宿泊プラン

料金：室料のみ1名14,000円(税・サ込)〜／朝食付き1名17,000円(税・サ込)〜

※2名1室利用時

プラン内容：

・1泊室料または朝食付き

・パティシエ特製スイーツ「スイートポイズンアップル」（直径約7cm、1名につき1個）

宿泊期間：2025年9月17日（水）〜10月31 日（金）

予約期間：〜2025年10月28日（火）

予約：公式サイトから

宿泊プラン特典として、艶やかな深紅が目を引くパティシエ特製のスイーツ「スイートポイズンアップル」付きの宿泊プランが登場。

紅茶風味のタルトの上に、リンゴのコンポート入りキャラメルムースを重ねた魅惑的な甘さのスイーツです。

素泊まりもしくは、約100種類以上の和洋メニューが楽しめるモーニングブッフェ付きのいずれかのプランを選べます。

ハロウィーンルーム

料金：朝食付き1名20,500円(税・サ込)〜

※2名1室利用時

プラン内容

・ハロウィーンルーム1泊朝食つき

・パティシエ特製スイーツ「スイートポイズンアップル」（直径約7cm、1名様につき1個）

宿泊期間：2025年9月17日（水）〜10月31 日（金）

予約期間：〜2025年10月28日（火）

予約：公式サイトから

1日3室限定のハロウィーンルームが登場！

ハロウィーンカラーのガーランドやウォールステッカー、カボチャのクッションなど、賑やかで明るい雰囲気につつまれながら、お部屋で楽しい夢の続きを過ごせます。

また、宿泊特典として「スイートポイズンアップル」有料人数分付きです☆

ハロウィーン気分が高まるホテルで、秋の特別な一日が過ごせる！

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Halloween Wonder Party！」は、2025年9月17日（水）から10月31日（金）までの開催です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハロウィーンスイーツ付き宿泊プランなど！グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Halloween Wonder Party！」 appeared first on Dtimes.