ハロウィーンスイーツ付き宿泊プランなど！グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Halloween Wonder Party！」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」にて、ハロウィーンイベント「Halloween Wonder Party！」を開催！
ハロウィーンの特別なフォトスポットやスタンプラリー、さらにはハロウィーンスイーツ付き宿泊プランなど、ハロウィーンを満喫できるホテルステイが楽しめます☆
開催期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）
開催場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 アトリウム（3階）ほか
2025年7月1日に開業5周年を迎えた「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」
2026年6月30日（火）までの1年間をアニバーサリーイヤーとし、季節ごとのイベントが予定されています。
2025年9月17日（水）から10月31日（金）までの期間限定秋イベントとして、「Halloween Wonder Party！」を開催！
開業5周年の特別なイルミネーションで彩られたメインロビーのアトリウムに、ハロウィーンのモンスターたちが集うフォトスポットが登場するほか、広いアトリウムを散策しながら楽しめるデジタルスタンプラリーが実施されます。
さらにハロウィーン期間限定の装飾を施した宿泊プランも登場。
また、ハロウィーンスイーツブッフェや、親子で楽しむスイーツ作り教室も開催予定です☆
Monster’s Halloween フォトスポット
期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）
時間：終日
場所：アトリウム（3階）
アトリウムの各所に、ホテル開業5周年をゲストと一緒にお祝いしたいと集まったモンスターたちが作った、個性豊かなフォトスポットが登場。
夜になるとちょっぴり不気味で楽しい雰囲気へと変化し、昼と夜で趣の異なる写真撮影を楽しめます。
撮影した写真に、指定のハッシュタグを付けてホテル公式Instagramへ投稿すると、抽選でホテル宿泊券が当たるキャンペーンも実施されます！
ハロウィーンデジタルスタンプラリー「モンスターをさがそう！」
期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）
時間：終日
場所：アトリウム（3階）
料金：参加無料
ゲストが自分のスマートフォンを使って楽しむ、スタンプラリーを実施。
ハロウィーンフォトスポットやデコレーションに潜む、二次元コードに扮したモンスターたちを探すゲームです。
集めたモンスターの数によって、ホテル館内で利用できるクーポンがもらえます☆
さらに、すべてのモンスターに出会えると、ホテル宿泊券やレストラン招待券が当たる抽選に応募できます！
パティシエ特製ハロウィーンスイーツ「スイートポイズンアップル」付き宿泊プラン
料金：室料のみ1名14,000円(税・サ込)〜／朝食付き1名17,000円(税・サ込)〜
※2名1室利用時
プラン内容：
・1泊室料または朝食付き
・パティシエ特製スイーツ「スイートポイズンアップル」（直径約7cm、1名につき1個）
宿泊期間：2025年9月17日（水）〜10月31 日（金）
予約期間：〜2025年10月28日（火）
予約：公式サイトから
宿泊プラン特典として、艶やかな深紅が目を引くパティシエ特製のスイーツ「スイートポイズンアップル」付きの宿泊プランが登場。
紅茶風味のタルトの上に、リンゴのコンポート入りキャラメルムースを重ねた魅惑的な甘さのスイーツです。
素泊まりもしくは、約100種類以上の和洋メニューが楽しめるモーニングブッフェ付きのいずれかのプランを選べます。
ハロウィーンルーム
料金：朝食付き1名20,500円(税・サ込)〜
※2名1室利用時
プラン内容
・ハロウィーンルーム1泊朝食つき
・パティシエ特製スイーツ「スイートポイズンアップル」（直径約7cm、1名様につき1個）
宿泊期間：2025年9月17日（水）〜10月31 日（金）
予約期間：〜2025年10月28日（火）
予約：公式サイトから
1日3室限定のハロウィーンルームが登場！
ハロウィーンカラーのガーランドやウォールステッカー、カボチャのクッションなど、賑やかで明るい雰囲気につつまれながら、お部屋で楽しい夢の続きを過ごせます。
また、宿泊特典として「スイートポイズンアップル」有料人数分付きです☆
ハロウィーン気分が高まるホテルで、秋の特別な一日が過ごせる！
グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Halloween Wonder Party！」は、2025年9月17日（水）から10月31日（金）までの開催です。
