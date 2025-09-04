さらにザクザク食感に！ミスタードーナツ「MISDO ハロウィーン×ブラックサンダー」
ミスタードーナツに「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」のコラボドーナツ4種類が期間限定で登場！
人気ドーナツがハロウィーン仕様になって、さらにザクザクに大変身します☆
ミスタードーナツ「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」
販売期間：2025年9月10日（水）〜10月31日（金）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
ミスタードーナツが、有楽製菓が手掛ける大人気のお菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションを2025年も展開！
人気ドーナツがハロウィーン仕様に変身した「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」全4種が、期間限定で登場します。
今回の「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」は、2024年に好評だった「ブラックサンダー」とのコラボレーションドーナツが、ラインナップも新たに、さらにザクザク食感を楽しめるようにパワーアップ☆
2025年のハロウィーンは、“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というストーリーを表現した見た目も楽しめる内容となっています。
ブラックサンダーモンスターたちのトッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、さらにザクザク食感がアップし、より「ブラックサンダー」らしさと、ミスタードーナツの人気のドーナツ生地との相性を楽しめるように仕上げられました。
ドーナツにはチョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」や、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー＆エンゼル」がラインナップ。
また、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」で、それぞれの生地やトッピングとザクザク食感の組み合わせを楽しめます。
ブラックサンダーチョコレート
価格：テイクアウト 237円（税込）／イートイン 242円（税込）
ゴールデントッピングでイナズマを表現した「ブラックサンダーチョコレート」
チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。
ブラックサンダーチョコレート キャラクター説明
モンスターのちょっぴりドジなリーダー。
キラキラ光るイナズマ模様がじまんだけど、ほんとはすごく怖がり。
でも仲間のためなら、ザックザックとまっさきにとび出してがんばっちゃう！
ブラックサンダー&エンゼル
価格：テイクアウト 237円（税込）／イートイン 242円（税込）
ホワイトチョコでイナズマを表現した「ブラックサンダー&エンゼル」
ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティングしたドーナツです。
ブラックサンダー&エンゼル キャラクター説明
「ポン・デ・チョコデビル」のイナズマからリーダーをかばった、やさしいモンスター。
まっしろなイナズマ模様は、そのやさしさのしるしなんだって。
「ザックリ、ふわっといこう〜♪」が口ぐせ。
ブラックサンダーチョコファッション
価格：テイクアウト 237円（税込）／イートイン 242円（税込）
オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。
ストロベリーチョコで表現されたイナズマがポイントです。
ブラックサンダーチョコファッション キャラクター説明
ピンクのイナズマ模様がチャームポイント。
おいしい魔法「ザクザク☆スパーク」で、こどもたちからあふれでたえがおを集めている“にこにこコレクター”です。
ポン・デ・チョコデビル
価格：テイクアウト 205円（税込）／イートイン 209円（税込）
ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピング。
チョコの目がチャームポイントのチョコデビルドーナツです。
「ポン・デ・チョコデビル」の目のデザインは全部で11種類。
いろいろな表情を探すのも楽しいドーナツです☆
ポン・デ・チョコデビル キャラクター説明
ちっちゃなつばさをバサバサさせて、いつの間にかひょっこりあらわれるイタズラっこ！
おどろかせるのが大好きで、ついイナズマを落としちゃうことも。
小悪魔だけど、どこかにくめない元気キャラ。
※「ポン・デ・チョコデビル」はブラックサンダーコラボレーション商品ではありません。
ブラックサンダーについて
ブラックサンダーは1994年に誕生した食感の異なる2種のココアクッキーとプレーンビスケットが生み出す「圧倒的ザクザク感！」が特長のロングセラー商品。
ココアクッキーとプレーンビスケットをチョコレートでコーティングした、ココアのほろ苦さとチョコレートの甘みがマッチした、食べ応えのあるチョコバーです。
甘さと圧倒的ザクザク感がおなかもココロも満たします。
ミスタードーナツの人気ドーナツとブラックサンダーのザクザク感がコラボした、ハロウィーンにぴったりの楽しくておいしいドーナツ！
「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」は、2025年9月10日（水）から10月31日（金）まで、ミスタードーナツ全店に登場します。
