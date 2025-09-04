タレントの小倉優子さんが、『「髪にドラマを。」Hair Empowerment Award 2025』に登場しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 初恋の相手は大人気キャラクター 「髪の毛もかっこいい」

髪質改善ホームケア製品展開する、株式会社髪にドラマをは、シリーズ累計34万本販売の人気ヘアケアシリーズ「つるりんちょ。」の新商品として、「つるりんちょ。-HATSUKOI-」を発売。発売を記念して、髪のケアと挑戦を続ける女性にフォーカスを当てた表彰イベントを行いました。





小倉さんは3人の男の子を育てるママ。受賞して小倉さんは“髪は年齢が出ると聞いて、3人子供いて、産後どんどん毛が少なくなってきて、髪のトラブルも多かったんですけど、いろんなシャンプーを使ったりもしてと、髪のケアは気にかけてたんですけど、今日は『つるりんちょ』さんを使って、ちょっとサラサラで来れたと思うので、今後もサラサラな髪でいられるように気にしていきたいと思います。”と喜びを語りました。





また、イベントでは新商品にちなみ「初恋の思い出」について尋ねられると、小倉さんは迷いながら「ドラゴンボールの孫悟空」と答え、‟昔、ゲームとかアニメも好きでドラゴンボールの孫悟空が好きで、初めて「かっこいい！」って思ったのは、ドラゴンボールの孫悟空なんじゃないかなって思います。髪の毛もかっこいい！”と明かしました。







さらに「最近あったドラマチックな出来事」についての質問では、小倉さんは‟5歳の三男の歯磨きをするときに、仕上げで私を呼ぶときに「仕上げは綺麗なお母さん」って呼んでくれるんですよ。呼ばれると、「はーい！」ってテンションが上がるので、家でキラキラってなる瞬間です”と微笑みました。









【担当：芸能情報ステーション】