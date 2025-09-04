小倉優子（41）が初恋の思い出を明かした。4日、都内で行われた「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」に出席。ドラゴンボールの孫悟空が好きだったといい「初恋と聞かれてもあんまり思い浮かばなくて。かっこいいなって思っていたのはドラゴンボールの孫悟空でした」と話した。

「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」は「挑戦し続ける女性を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、髪の毛のケアをはじめ、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦する女性にフォーカスして表彰する新アワード。小倉はワーキングマザー部門を受賞した。

初恋相手は意外なチョイスとなったが小倉は「ドラゴンボールはキャラクターがみんな髪の毛もかっこよかったですよね」としつつ、自身の髪ケアについては月1度カラートリートメントなどに通っているという。

「私は髪の毛が張ってしまうので、やわらかい髪に憧れていました。エアー感のある髪形をいつかやってみたい」と話した。

アワードでは芸人部門で、たんぽぽ川村、モデル部門で佐田真由美、俳優部門で武田玲奈が受賞した。