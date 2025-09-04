水遊び中にシャワーヘッドを狙い続けたわんぱくなワンコ。衝撃のハプニングと、まさかの結末をとらえたその光景は記事執筆時点で29万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：水遊び中に『シャワーヘッド』をかじった犬→破壊してしまい…衝撃のハプニング】

水遊び中に『シャワーヘッド』を狙い続けた犬

Xアカウント『@9VF57JsjG4aOmPI』に投稿されたのは、「ルク」くんのお姿。暑い季節は、「レネ」くんと共に、お庭でのお水遊びに興じるのが日常になっているのだといいます。

プールはもちろんのこと、大きなお口を開けながらシャワーから出てくるお水に食らいつくなど、なかなか激しい遊び方をすることも。

その勢いでシャワーヘッドをかじってしまっていたようで…衝撃のハプニングを引き起こすこととなったのです。

シャワーヘッドが完全に悲鳴を上げてしまったその瞬間…所構わず全方向に吹き出すお水。

『噴水』『滝』という表現のほうが似合いそうな勢いで襲い来る水量に、さすがのルクくんも少々圧倒されてしまった模様。

とはいえ、向かっていくことは止めないという素晴らしい執念、いや勇姿を披露してくれたルクくんは、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「もう見た目が花火」「すごいことになりましたね～」「プールより先にシャワーヘッドとは…」「ヤンチャすぎてｗ」「芸術ですね」など多くのコメントが寄せられています。

わんぱく過ぎる夏休みの光景が大人気

とにかく毎日のように水遊びを楽しんでいるというルクくんとレネくん。もちろんシャワーヘッドは『2号』に新調されることになったものの、未だにルクくんからの激しい猛攻を受け続けているのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすルクくん、レネくんの日常は、日々多くの人々にたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@9VF57JsjG4aOmPI」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。