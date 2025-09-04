推し活に夢中になるわんこの姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「全身で表現してて好きw」「こんなんされたらたまらん」「しっぽちぎれるーｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トリミングサロンで『推しのお姉さん』を出待ちする犬→出てきた次の瞬間…想像を超える『狂喜乱舞する光景』】

推しのお姉さんを出待ち

TikTokアカウント「cookie7775」の投稿主さんは、チワワの『カール』くんと暮らしています。カールくんは、お姉さんが大好きな男の子。とくに、行きつけのトリミングサロンのお姉さんがお気に入りなのだそうです。

この日も、トリミングサロンでお姉さんの出待ちをしていたカールくん。お姉さんが登場する前から落ち着かず、尻尾をブンブン振り回していたといいます。ときおり腰を低くして飛び掛かる準備をしているような素振りを見せるカールくん、後ろ姿からもその期待感が伝わってくるほど…！

「お姉さんくる！？」と言わんばかりに投稿主さんを振り返ることもあったそうです。

狂喜乱舞する光景に爆笑！

あまりに激しく尻尾を振り続けたため、カールくんには徐々に疲れが見え始めました。しかし、次の瞬間、お姉さんの気配が…！

お姉さんの姿を確認したカールくんは、床に伏せるようにして大歓迎！いつもなでてもらっているのか、お姉さんの手が近づいてくるのを待っている姿も見られました。

お姉さんを推すあまり、狂喜乱舞してしまったカールくん。ちょっぴり苦手なトリミングも、大好きなお姉さんがやってくれるなら頑張れそうですね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「尻尾フリフリより腰から動いとるw」「釣り上げた鰹状態になってますね」「お姉さんのことめっちゃ好きなんですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

トリミング後の虚無顔

別の日にも、トリミングサロンでお姉さんを出待ちするカールくんの姿が紹介されました。興奮した面持ちで、お姉さんになでてもらうカールくん。なでられている間も興奮は冷めやらず、尻尾を振ったりお腹を見せたり落ち着かなかったといいます。

しかし、トリミング終了後の写真撮影では…。カールくんは、これ以上ないほどの虚無顔に！お姉さんとの時間が終わるにつれて、テンションが下がってしまったのでしょう。

お姉さんに一喜一憂するカールくんですが、「推し」がいる方なら気持ちが分かるかもしれませんね♡

TikTokアカウント「cookie7775」には、カールくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「cookie7775」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。