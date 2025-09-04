Thirdverseは、Meta Quest向け新作ソーシャルVRゲーム『Hello Kitty Skyland』プロジェクトを正式に発表。本作は2025年末のアーリーアクセス開始を予定しており、あわせて本作の魅力を共に発信するクリエイタープログラムの募集も開始する。

（関連：【画像あり】『Hello Kitty Skyland』で選択できるアバター）

『Hello Kitty Skyland』は、サンリオのキャラクターたちが生活するSKYLANDと呼ばれる仮想空間を舞台に、世界中のプレイヤーが集まり、さまざまな遊びや交流を楽しむことができる、これまでにないソーシャルVRゲーム。VR空間でのサンリオキャラクターたちとのイマーシブな出会いに加え、身体全体を使ったマルチプレイゲームや、アイテムのクラフト・空間やアバターのデコレーション機能など、VRならではの要素が詰め込まれており、プレイヤーは自由なカスタマイズや協力などを通じて、多様な体験を楽しめる。ゲーム内容の詳細は、今後順次発表される。

本作の中でプレイヤーは、ふたつのアバタースタイルを持つ。人型のスタイルでは、豊富なカスタマイズや着せ替えなど、この世界における自分らしい表現を楽しむことができる。もう一つのスタイルは、SKYLANDを自由自在に動き回るための姿で、本作オリジナルのプレイヤーアバターとしてサンリオ社が原案を担当した。

アバタースタイルは自由に切り替えることが可能で、プレイヤーはこのふたつの姿を自由に使い分けることによって、SKYLANDでのコミュニケーションとアクションを最大限に楽しむことができる。

また、本プロジェクトにおいて、本作の世界観や魅力をいち早く体験・発信し、コミュニティを盛り上げる「Hello Kitty Skyland クリエイタープログラム」の参加者を本アナウンスと同時に募集。選ばれたクリエイターには、クローズドベータテストの参加やゲームの先行体験、限定アイテムなど様々な特典が予定されている。応募・詳細はDiscordコミュニティから確認できる。

今後は各種ソーシャルメディアを通じて、最新情報や開発の進捗、クローズドベータテストの参加者募集に関する詳細が随時発信される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）