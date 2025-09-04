パリジェンヌの憧れ「パトゥ」の最新作がそろう渋谷ポップアップに注目！“ロゴニット”がやっぱ気になる
パリ発のファッションブランド「Patou（パトゥ）」が、東京・渋谷PARCOの2階ポップアップスペース「CRACK」にて、11月3日（月・祝）まで2025年秋冬コレクションのポップアップを開催中。
会場に並ぶコレクションから、今回はロゴアイテムについて紹介していきます。
「パトゥ」の2025年秋冬コレクションが登場＠渋谷PARCO
「パトゥ」は、1914年にフランス・パリで誕生し、世界中の女性を魅了してきたジャン・パトゥによるメゾンを前身とするブランド。
フレンチシックで美しいコレクションがそろいます。
新作コレクションには、秋冬らしいウールとカシミヤをブレンドした、ニットやバッグなどがラインナップしました。
かわいらしいカラーがそろう「半袖ロゴニット」
マーキュリー
半袖の「クロップドセーター」（税込10万7800円）は、フロントのかわいらしいラウンドロゴとJPモノグラムが、シンプルなフォルムに美しく映えます。
クロップド丈で、さりげなくウエストマークできるのもうれしいポイント。
袖やウエスト周りにゆとりがありながらも程よいフィット感で、体のラインもきれいに見せてくれそう。
バックの首元にはリボンがあしらわれていて、後ろ姿もかわいいですよ。
『マーキュリー』は、グレーとピンクの配色が甘すぎず、ちょっぴりモードな印象。
ブラック
生地とロゴとのパキッとしたコントラストを楽しめる『ブラック』は、ベーシックなカラーリングで幅広いコーデに合わせやすそうですね。
ピンクパール
『ピンクパール』は、鮮やかなピンクが存在感たっぷり。差し色として大活躍すること間違いなしの一着です。
全3色、どれもかわいくて選べないかも？
秋冬のスタイリングが広がる「長袖ロゴニット」
マーキュリー
ロングスリーブの「セーター」（税込12万1000円）は、リブ入りの袖口がギュッとすぼまった、すっきりシルエットのニットです。
こちらは、半袖と異なるカラーバリエーションでラインナップしました。
『マーキュリー』は、クールな雰囲気を演出してくれそうです。グレー×ホワイトの組み合わせは、ボトムスで色を取り入れても、モノトーンでまとめても◎
ナツメグ
『ナツメグ』は、高級感あふれるカラー。さらりと着こなしたい、大人ムード漂う配色です。
ホワイト
ボルドーでロゴが施された『ホワイト』は、秋らしいほっこりとしたカラーリングが、とってもかわいい。
3カラーとも秋冬にぴったりの色味で、寒い季節が待ち遠しくなりますね。
「パトゥ」の洗練されたロゴニットが欲しい！
パリ発の洗練された雰囲気をまといつつ、かわいらしさも兼ね備えた「パトゥ」のロゴニット。どれも魅力的なアイテムばかりで、全色欲しくなっちゃいますよね。
渋谷PARCOのポップアップは11月3日（月・祝）までなので、この機会に足を運んでみてはいかが？
PATOUポップアップ
場所：渋谷PARCO 2Fポップアップスペース「CRACK」（東京都渋谷区宇田川町15-1）
会期：2025年8月29日（金）〜11月3日（月・祝）
特設ページ
https://shibuya.parco.jp/
参照元：株式会社グルッポタナカ プレスリリース
