3連休初日でも「新幹線は自由席でいける」という友人。グリーン車でも2週間前から予約でいっぱいだけど、本当に自由席で問題ない？ 指定席代を“ケチらない方がいい”場合について解説

3連休初日、自由席で大丈夫？ 混雑の実態は？

連休の初日は、多くの人が観光や帰省などをスタートするため、新幹線の自由席はとくに混雑しやすくなります。午前から昼にかけては乗客が集中し、自由席があっという間に埋まってしまうことも珍しくありません。

お盆やゴールデンウィーク、年末年始といった繁忙期になると、自由席に並んでも立ったまま移動する人が出るほど混雑し、座れること自体が「運が良い」と感じられるほどです。

さらに、混雑予想を見ると、金曜日の夕方や日曜日の夕方、月曜日の朝などはとくに人が集中する傾向があります。3連休の初日午前から昼前は、このピークに重なる時間帯であり、自由席で確実に座れるかどうかは不透明です。自由席を選ぶ場合は、あらかじめこうした状況を理解しておく必要があります。



混雑ピークを避ける自由席の“狙い目”とは？

ただし、自由席でも工夫すれば座れる可能性はあります。例えば、始発駅から乗車する方法です。東京駅や新大阪駅のような始発駅では、列車が出発する時点で席がリセットされるため、早めに並んでおけば座れる確率はぐっと上がります。

また、発車時刻をずらすことも効果的です。連休初日の朝から昼にかけては混雑しますが、午後の時間帯や少し遅めに出発する列車では、比較的空いているケースも見られます。

列車の種類によっても違いがあります。「のぞみ」は乗車率が高く自由席の競争が激しい傾向ですが、「ひかり」や「こだま」は自由席車両の数が多いため、比較的座れるチャンスが広がります。

さらに、号車の位置を意識するのもポイントです。先頭や最後尾にある車両は利用者が少ない傾向にあるため、そこを狙うと座席を確保しやすくなります。

また、当日の状況を見ながら判断する柔軟さも役立ちます。駅のホームで自由席の混み具合を確認し、満員に近ければ次の列車に回すなど、その場で決める行動が座れるかどうかを左右することもあります。

このように、ちょっとした工夫を重ねれば、混雑する3連休初日でも自由席で座れる可能性は十分にあるのです。



指定席やグリーン車を選んだ方がいいケースとは？ 自由席との価格差も解説

一方で、自由席にこだわらず、指定席やグリーン車を選んだ方が賢い場面もあります。まず、自由席では立ち客が出るほどの混雑が予想される日時です。3連休初日の午前や最終日の夕方などは、立ちっぱなしで数時間過ごすこともあり得るため、体力面での負担を考えると指定席の方が安心です。

また、大きな荷物を持っていたり、子ども連れや高齢の家族と一緒だったりする場合も、指定席やグリーン車を選ぶことで移動がぐっと快適になります。移動中に休息を取りたい、到着後に元気な状態で行動したいと考えるなら、座れるかどうか不確実な自由席に頼るのはリスクが大きいでしょう。

自由席と比べて、指定席やグリーン車には追加費用がかかりますが、その差額は移動の安心を買う価値ともいえます。例えば、大人1人通常期における東京～新大阪の「のぞみ」では、普通車自由席が1万3870円、普通車指定席は1万4720円で、差額は850円です。

一方でグリーン車になると、料金は1万9590円と、自由席より5720円高くなるため、かなりの追加投資になります。

しかし、上記で解説したようなケースにおいては移動中の負担を避けるためにも、指定席やグリーン車への切り替えは賢明な選択でしょう。座席を確実に確保することで、体力の消耗や移動中のストレスを軽減し、旅そのものをより快適に楽しめます。



まとめ：自由席を選ぶ前に、ちょっとの工夫で快適に旅しよう！

新幹線の自由席は、3連休初日のような繁忙期でも、工夫をすれば座れるチャンスがあります。始発駅からの乗車、混雑を避けた時間帯の選択、自由席車両の多い列車や空きやすい号車を狙うなど、少しの工夫が快適さを左右します。

ただし、混雑ピークにあたる時間帯や荷物の多い移動では、指定席やグリーン車を選んだ方が安心で快適です。追加料金を払うことで、長時間立ちっぱなしの不安から解放され、旅をより充実させることができるでしょう。

自由席に挑戦するにしても、指定席を確保するにしても、状況に合わせて最適な選択をすることが、新幹線移動を快適にする最大のポイントです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー