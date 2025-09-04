「ラブラブで羨ましい」藤本美貴、夫・庄司智春と街ブラ！ ツーショットに「こんな夫婦になりたい」
タレントの藤本美貴さんは9月4日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤本美貴＆庄司智春の“街ブラ”ショット
ファンからは「なんて素敵な夫婦」「こんな夫婦になりたい」「ラブラブで羨ましい」「お顔もエピソードも可愛い〜」「こちらまで幸せな気持ちになる」「みきちゃん、旦那さんと、うれしそう」「美味しいものは2人で食べたら倍、美味しいですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】藤本美貴＆庄司智春の“街ブラ”ショット
「お顔もエピソードも可愛い〜」藤本さんは「最近嬉しかった事がありました 旦那さんと街ブラ中にアイス最中のお許しが出ました笑 しかも1人一個笑！！！！ 嬉しかったなぁー」とエピソードを紹介し、1枚の写真を投稿。アイス最中を手に持つ藤本さんと庄司さんが写っています。2人とも笑みを浮かべ、とても楽しそうです。
「私のオトコと海ショット」も公開7月31日の投稿では「家族で鎌倉行ったよ」と報告した藤本さん。続けて「息子が撮ってくれた 私のオトコと海ショット」とつづり、庄司さんとの後ろ姿のツーショットを公開しています。ファンからは「CDジャケットみたい！」「何年経ってもラブラブ」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)