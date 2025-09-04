ゴディバ ジャパンは、GODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）初の空港内店舗となる「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」を9月10日にオープンする。

ゴディバカフェは、「毎日をちょっと良く」をコンセプトに、ゴディバカフェでしか味わえない多様なチョコレートドリンクやユニークなフードメニュー、チョコレートスイーツを提供している。今回、ゴディバカフェとして空港内初出店、初の「スタンドタイプ」のテイクアウト専門店としてオープンする「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」では、ドリンクの提供を中心に展開し、同店舗限定のメニューも取り揃えた。



「宇治抹茶ラテフロート」

店舗限定メニューは、海外からの旅行客にも人気の抹茶フレーバーから「宇治抹茶ラテフロート」と「ソフトクリーム ダークチョコレート＆宇治抹茶アイス」を用意した。ゴディバカフェオリジナルメニュー。さらに、多様なニーズに応えるために、「オーツミルクラテ」や「アメリカーノ」も新たにラインアップした。



「ソフトクリーム ダークチョコレート＆宇治抹茶アイス」

保安検査前の出発フロアに位置しているため、時間に余裕のない消費者にも気軽に立ち寄れる店舗となっている。店舗周辺の共用席も利用できる。待ち時間や出発前のひとときを快適に過ごしてほしい考え。

「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1」店舗限定メニューとして、「宇治抹茶ラテフロート」は、石臼で丁寧に挽いた香り高い宇治抹茶を使用した抹茶ラテに、ゴディバのチョコレートアイスをのせた、ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル店限定のフロート。「ソフトクリーム ダークチョコレート＆宇治抹茶アイス」は、ゴディバのチョコレートソフトクリームと宇治抹茶アイスを組み合わせた。サクサク食感のホワイトチョコフィアンティーヌがアクセントのゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル店限定のソフトクリームとなっている。なお、コーンまたはカップから選べる。

［店舗名］

店舗名：GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）

オープン日：9月10日（水）

所在地：千葉県成田市三里塚字御料牧場1−1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル 中央ビル本館 4F

営業時間：全日8:00〜20:30（L.O.20:30）

店舗面積：16.94m2（5.12坪）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp