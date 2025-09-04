「本気を出したぞ」本田翼、美背中際立つ黒ドレス姿！ 「スタイル良すぎ」「まつげもバチバチ！」
俳優の本田翼さんは9月4日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】本田翼の圧巻の美背中
ファンからは「輝いてる」「大人っぽいドレス」「めちゃくちゃお似合いです」「本気を出したぞ」「まつげもバチバチ！」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】本田翼の圧巻の美背中
「大人っぽいドレス」本田さんは、「繊細なデティールと美しいレース、なめらかなボディラインが魅力的な素敵なショーでした」とつづり、4枚の写真と2本の動画を公開。Rakuten Fashion Week TOKYOのファッションコレクションを鑑賞したようです。本田さんはシックな黒いドレスを着用した姿で、大人っぽい雰囲気を感じます。背中や胸元がざっくりと開いており、大胆に見えた透明感のある肌が印象的です。
「この可愛さは異常だよ」7月3日の投稿では、黒いふんわりとしたトップスにショートパンツを合わせたコーディネートを披露した本田さん。ファンからは「この可愛さは異常だよ」「可愛さ天使級」など、美貌を称賛する声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)