「開業医」と「勤務医」の年収差は“約2倍”!?これほどの差が生まれるのはなぜ？

「開業医」と「勤務医」の年収差

厚生労働省の中央社会保険医療協議会がまとめた「第24回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告－令和5年実施－」によると、一般病院と一般診療所における開業医・勤務医の収入は表1の通りです。

表1

一般病院（令和4年度） 一般診療所（令和4年度） 開業医（病院長） 2633万4663円 2631万3306円 勤務医 1461万739円 1113万5115円 収入差 1172万3924円 1517万8191円

出典：厚生労働省「第24回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告－令和5年実施－」を基に筆者作成

一般病院、一般診療所のいずれにおいても、開業医の収入は勤務医を大きく上回っています。一般病院では勤務医の約1.8倍、一般診療所では約2.4倍です。



開業医の方が収入面で有利？

表1のデータを見る限り、開業医の方が勤務医よりも高収入で、生活にゆとりがあるように思えるかもしれません。しかし、実際の状況は個々によって異なるようです。

開業医は事業主であるため、病院に必要な設備や備品を購入したり、雇用している病院関係者に給与を支払ったりと、支払いの面で勤務医にはない責任を負っています。退職金についても、勤務医のように事業主からもらえるわけではありません。

収入が多くても、支出が多ければ手元に残る額は勤務医より少なくなる可能性があります。

また、病院を利用する患者が少なければ、収入自体が安定しないこともあるでしょう。経営が早期に軌道に乗れば勤務医よりも稼げるかもしれませんが、そうでない場合は、少なくとも開業当初は期待した収益を上げられないかもしれません。

これらの点から、必ずしも開業医が勤務医より稼げるとは限らないといえるでしょう。



科目による収入差も存在する

医師が従事する診療科目も、収入差が生まれる要因の一つです。

表2は、一般診療所（入院診療収益あり）における損益差額（「医業収益＋介護収益－医療・介護費用」）を科目別に示したものです。

表2

科目 損益差額（令和4年度） 内科 3399万7000円 外科 1184万1000円 整形外科 5920万9000円 産婦人科 943万4000円 眼科 7325万8000円 耳鼻咽喉科 6356万7000円

出典：厚生労働省「第24回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告－令和5年実施－」を基に筆者作成

表2の額は個人の収入ではありませんが、科目によって損益に差異があることが分かります。開業医・勤務医を問わず、所属する病院や診療所の収益額に差があれば、収入面での差につながる可能性があります。



収入差には科目などの理由があるが、開業医が勤務医よりももうかるとは限らない

厚生労働省中央社会保険医療協議会のデータによれば、開業医の収入は勤務医よりも2倍前後高いようです。しかし、これは平均値に過ぎず、個々の状況によって結果が変わる可能性はあります。

開業医の場合、自身が経営する病院の支出状況が最終的な収入に大きく影響します。経営状態によっては、勤務医の方が手取りが多い場合もあるでしょう。また、診療科目も収入差が変動する一因です。



出典

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 第24回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告－令和5年実施－（182、183、298、556ページ）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー