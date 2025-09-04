お笑いコンビ「Aマッソ」の加納（36）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。若手時代に口説いてきた芸人を明かした。

この日はサンシャイン池崎、バイク川崎バイク（BKB）とともに登場。BKBの素顔を明かす中で、加納は「初対面の時なんですけど、10年くらい前、私がさらばさん（さらば青春の光）のライブの手伝いをさせてもらっていた時に、バイクさんが仲良くて打ち上げに来られていたんです。その時に私のこと知らなくて、スタッフの女の子だと思われて軽く口説かれました」と暴露し、スタジオは驚きの声に包まれた。

BKBは「10年以上前っていうのを認識していただきたい」と言い訳しつつ、「加納さんってその当時からやっぱり花があって、可愛いじゃないですか。そりゃ言いますよ男やったら。スタッフさんだったら仲良くなってもええんかなとか」と白状。

さらに加納が「その時に（さらば青春の光の）森田さんが“こいつ芸人っすよ”って言ったんですよ。そこから切り替えてめっちゃボケてきた」と明かすと、BKBは「焦った焦った。芸人でこんな可愛いのって」と苦笑いで当時を振り返り、「その後センスのある売れ方したから、なんか今はちょっと怖い」と話して笑いを誘っていた。