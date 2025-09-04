将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負が9月4日、シンガポール・セントーサ島で開幕した。ABEMAの中継には、第1局の立会人を務める佐藤康光九段（55）が出演。対局前の現地観光で見せた藤井王座、伊藤叡王の素顔をレポートした。

【映像】シンガポール観光を楽しむ藤井王座の表情

2日に決戦の地・シンガポール入りした藤井王座と伊藤叡王。佐藤九段は立会人として両者に同行し、観光名所の「マーライオン公園」や「マリーナベイ・サンズ」、人気のホーカーセンター「ティオン・バル・マーケット」などを訪問した。活気あふれるティオン・バルでは、藤井王座が水餃子、伊藤叡王はココナッツやスイカのジュースを堪能。佐藤九段もエッグタルトと餃子を食したという。

さらに、オーチャード地区のホテルで“ハイティー”を体験。7種類のケーキやフルーツなどテーブルに満載されたスイーツが用意されており、「好きなだけ食べてと言われましたが、なかなか食べきれなくて…（笑）」とその歓迎ぶりにも驚いたようだった。

また、藤井王座はシンガポールの地下鉄にも乗車したほか、セントーサ島への移動にはモノレールを利用した。将棋界屈指の鉄道好きで“乗り鉄”として知られており、日本鉄道賞の選考委員も務める藤井王座は、初めて訪れたシンガポールでも鉄道チェックは怠らない。対局前にたっぷり“鉄分補給”した藤井王座に、ファンからは「さすがｗ」「鉄分補給抜かりないｗ」「観光できてよかったねえ」などのコメントが寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）