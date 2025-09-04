新卒で「手取り19万円」の実家住み。「月1万円」家に入れていますが、これって少ないのでしょうか？

手取り19万円・実家暮らしで月1万円って少ない？

まず率直にいえば、月1万円はやや少なめと感じる人が多いのが現実です。というのも、実家暮らしの場合「食費・光熱費・家賃負担がほとんどかからない」ため、家に入れる額がその代わりと見なされるからです。

ただし、家庭によって考え方は異なります。親が「生活費はいらないから、貯金して自立に備えてほしい」と考えることもありますし、「せめて一定額は負担してほしい」と考える家庭もあります。

つまり、「少ないかどうか」は単純な金額だけでは判断できず、家庭の方針や本人の使い方次第だといえます。



実家に入れるお金の平均は約4万円。手取りの2割が目安

保険マンモス株式会社「実家暮らしの方へのアンケート（自社調べ）」によると、実家に入れるお金の平均額は4万257円です。

年齢別に平均額をみると、19歳以下は2万5663円、20～30歳は3万3623円、31～40歳は4万1875円でした。年齢が上がるほど平均額も高くなる傾向がみられます。

また、「手取りの2割程度を家に入れるのが目安」とされるケースもあります。手取り19万円で計算すると、3万8000円です。この場合、1万円は少なめであることがわかります。ただし、これはあくまで目安です。金額そのものよりも、「なぜその額にしたのか」を家族と共有することが大切です。



月1万円でも少なすぎとは限らない。その理由と考え方

■理由1：貯金や自立資金を優先できる

社会人1年目は、収入が限られる時期です。実家暮らしのメリットを生かして、貯金やスキルアップへの投資に回すのも一つの考え方です。親も「将来のためなら」と理解してくれる場合があります。



■理由2：家計に余裕がある家庭もある

家庭の経済状況によっては「1万円で十分」とされることもあります。特に両親が共働きで収入が安定している場合、子どもが家に入れる生活費は重視されないケースも少なくありません。



■理由3：徐々に増やすのもあり

新卒の1年目は生活費の感覚をつかむ時期です。最初は1万円から始めて、2年目以降に2万円、3万円と少しずつ増やす方法もあります。実際、年数が経つごとに増額している人も多いです。



まとめ

実家暮らしで家に入れる額の平均は約4万円です。手取り19万円で1万円というのは、相場よりは少なめです。

しかし、それをもって「絶対に少なすぎ」とはいえません。家庭の事情や、本人が将来に向けてどうお金を使いたいかによって妥当性は変わります。大切なのは、相場だけで判断せず、家族と話し合って納得できる金額を決めることです。

「1万円から始めて、徐々に増やす」「貯金を優先して、まとまった資金を用意する」など、工夫次第で家族にも自分にもメリットのある形が見つかります。安心して実家暮らしを続けながら、自立への準備も進められるように、自分に合った金額を探していきましょう。



出典

保険マンモス株式会社 実家暮らしの方へのアンケート（自社調べ）（PR TIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー