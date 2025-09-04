米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が３日（日本時間４日）に放送され、元ＡＥＷ世界女子王者の里歩（２８）が、約１年１か月ぶりに復帰した。

アイスリボン、我闘雲舞を経て２０１９年８月にＡＥＷ入り。同年１０月には初代世界女子王者となり、米メジャー団体で活躍してきた。昨年７月の「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」でレディ・フロストとのシングル戦で勝利して以降は、登場していなかった。

この日はＴＢＳ王者のメルセデス・モネがアレックス・ウィンザーを相手に王座戦。熱闘の末に丸め込んで防衛に成功したが、試合後も敗者からの握手を拒否してステートメントメーカー（変型クロスフェースロック）で締め上げた。ここで突如、里歩が現れて、コーナー上段からモネにダイビングフットスタンプをぶち込んだ。

さらに笑顔でリング上を駆け回ると、ロープにもたれるＴＢＳ王者に強烈なドロップキックを発射。モネを場外に叩き落としてみせた。フィラデルフィアの観衆が、「リホ！ リホ！」のチャントで初代世界女子王者の復帰を歓迎すると、里歩はＴＢＳ王座のベルトを拾い上げて場外のモネに視線を送った。同王座への挑戦表明以外の何ものでもない。

これを受け、２０日（同２１日）のＰＰＶ「ＡＥＷ ＡＬＬ ＯＵＴ」（カナダ・トロント）で、王者モネｖｓ里歩のＴＢＳ王座戦が決定。里歩は負傷欠場とみられていたが復帰と同時に、いきなりメインタイトル挑戦のビッグチャンスを得た。米メジャー団体で世界女子王座に続く勲章を得られるか注目だ。