JO1白岩瑠姫、池上彰氏の番組出演で驚き「ガチ感を知った」今後の意気込み語る
【モデルプレス＝2025/09/04】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が27日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。声優初挑戦のプレッシャーや役作りについて語った。
同番組恒例のコーナー「教えて！深夜の課外授業」で、日常のふとした疑問についてリスナーとともに学習している白岩。8月23日に放送されたテレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」（毎週土曜よる8時〜）に出演した際には「改めて『俺らって緩いんだな』って…ガチ感を知った」と話題のニュースについて、ジャーナリスト・池上彰の分かりやすい解説により理解を深める同番組と比較し、自身のコーナーは入門編に過ぎなかったことを実感したと明かした。「もっと僕も含めですけど、みんなが成長していって力をつけたらあそこに行ける」とも感じたと振り返った。
また、これまでに同コーナーで習得した知識を同番組で池上に直接ぶつけたかを尋ねるメッセージがリスナーから届いた。「多分、俺…次、出れなくなります」と番組への出禁の可能性を笑いながら口にした白岩。「それ覚悟で『オールナイトニッポンX』の看板背負って行ってこいってことっすよね」とリスナーの想いを受け止め、次回出演する機会があれば「池上さん、知ってます？紙って7回以上折れないらしいんですよ」などと知識をぶつけてみると話した。
一方で「俺これ逆に突っ込んで、放送されたらどうしてくれます？」と不安そうな様子を見せつつ「みんなでハッシュタグでも作ってお祝いしてくださいよ。俺の人生をかけて挑むんで」と告白。同番組は放送回によってテーマが異なるため、予めいくつかの“切り札”を用意した上で「台本もらって、テーマでいける札を出す」と語った。「これで池上さんと勝負してほしい」という切り札があれば同コーナーにメッセージを送ってほしいと呼びかけていた。（modelpress編集部）
◆JO1白岩瑠姫「池上彰のニュースそうだったのか！！」出演で「ガチ感を知った」
◆白岩瑠姫、人生をかけて挑むこととは？
