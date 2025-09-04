矢口真里、レイヤーカットで雰囲気ガラリ「頭抱える可愛さ」「トレンド感あって素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの矢口真里が4日、自身のInstagramを更新。顔まわりにレイヤーを入れた新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
矢口は「顔まわりにレイヤー入れてみた」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。「昔だとシャギーって言ってたけど若い人知ってる？」と問いかけ、「慣れないリール作ってみた」と動画でヘアスタイルの変化を見せている。
この投稿に、ファンからは「イメチェン大成功」「トレンド感あって素敵」「ずっと可愛らしい」「若々しい」「ヘアスタイル真似したい」と絶賛の声が寄せられたほか、歌手でタレントのでか美ちゃんも「可愛すぎます 頭抱える可愛さです」とコメントしている。（modelpress編集部）
