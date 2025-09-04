渡辺美奈代、美脚ライン際立つコーデ披露「シンプルでも様になる」「差し色が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】歌手でタレントの渡辺美奈代が4日、自身のInstagramを更新。コーディネートに反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代、脚のラインが綺麗すぎる
渡辺は「本日のお出かけcoordinate」とブラックを基調としたスタイリッシュなファッションを公開。タイツで美しい脚のラインを際立たせ、赤いバッグがコーディネートの差し色になっている。
この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル抜群」「シンプルでも様になる」「バッグの差し色が可愛い」「おしゃれ」「コーデ参考になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
