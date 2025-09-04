餅田コシヒカリ、新しい水着姿でのダンス動画公開「100kg女子が踊る」
【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いタレントの餅田コシヒカリが3日、自身のInstagramを更新。水着を購入したことを報告した。
【写真】餅田コシヒカリ、新しい水着姿で迫力ダンス
餅田は「100kg女子が踊る『Yeah！めっちゃホリディ』」と松浦亜弥の「Yeah！めっちゃホリディ」を踊ったダンス動画を公開。「水着買ったから今年こそよみうりランドのプール行ってくるね」と新しく購入した水着姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「ダンス上手」「水着似合う」「可愛い」「プール行けますように」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆餅田コシヒカリ、水着購入を報告
