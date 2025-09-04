秋冬トレンド大集合！【札幌コレクション（サツコレ）2025AW】にRayモデルが出演♡
2025年11月1日（土）、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）にて「札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER」が開催されます。今回もRayモデルの出演が決定したので、メンバーをご紹介します♡
Check! What's 札幌コレクション？
2007年の初開催から今回で23回目の開催を迎える「札幌コレクション」。
「北のカルチャー発信拠点」札幌からファッションの力、元気と魅力を日本全国へ、そして世界へと届ける、北海道最大級のファッションイベントです！
ファッションステージやアーティストのライブなど、エンタメをぎゅっと凝縮した毎回大盛り上がりのイベント♡
そんな札幌コレクションに、このたびRayモデル6名の出演が決定しました！
Check! 出演発表されたRayモデルはこちら♡
※50音順
加藤ナナ
北里琉
中川紅葉
本田紗来
三浦理奈
村瀬紗英
Check! モデル・クリエイター・アーティストなど超豪華出演者が登場！
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のクリエイターなど、超豪華な出演者を一度にみるチャンス♡
公式SNSからの最新情報をお見逃しなく！
公式X
公式Instagram
公式LINE
公式TikTok
More! 数量限定でチケット一般販売中♡
開催概要
開催日：2025年11月1日（土） 12:30開場 14:00開演（予定）
会場：北海道立総合体育センター （愛称:北海きたえーる）
札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号 （http://www.kitayell.jp/）
チケット情報
【一般販売（数量限定／先着）】
2025年9月4日（木）13:00〜2025年10月19日（日）
S席 7,500円（税込）
A席 6,500円（税込）
チケット購入はこちらから♡