秋冬トレンド大集合！【札幌コレクション（サツコレ）2025AW】にRayモデルが出演♡

2025年11月1日（土）、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）にて「札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER」が開催されます。今回もRayモデルの出演が決定したので、メンバーをご紹介します♡

Check! What's 札幌コレクション？

2007年の初開催から今回で23回目の開催を迎える「札幌コレクション」。

「北のカルチャー発信拠点」札幌からファッションの力、元気と魅力を日本全国へ、そして世界へと届ける、北海道最大級のファッションイベントです！

ファッションステージやアーティストのライブなど、エンタメをぎゅっと凝縮した毎回大盛り上がりのイベント♡

そんな札幌コレクションに、このたびRayモデル6名の出演が決定しました！

Check! 出演発表されたRayモデルはこちら♡

※50音順

加藤ナナ 北里琉 中川紅葉 本田紗来 三浦理奈 村瀬紗英

Check! モデル・クリエイター・アーティストなど超豪華出演者が登場！

今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のクリエイターなど、超豪華な出演者を一度にみるチャンス♡

公式SNSからの最新情報をお見逃しなく！

公式X

公式Instagram

公式LINE

公式TikTok