新車270万円！ 日産「新キャラバン」発売！ 歴史ある「商用バンの皇帝」が進化！ ワンボックスでも超スポーティな「オーテック仕様」も登場！

新車270万円！ 日産「新キャラバン」発売！

日産は2025年8月25日、「キャラバン」の一部改良モデルを発売しました。

キャラバンは、日産が展開するキャブオーバー型の商用バンです。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新キャラバン」です！

今回の改良では、一体どのような進化を遂げているのでしょうか。

初代キャラバンは1973年に登場し、以来、多目的な車両として物流や福祉、送迎など幅広い分野で活用されてきました。

1977年には車いす用リフト付きの「チェアキャブ」が設定され、福祉車両の先駆けとしても知られています。

現行モデルは6代目にあたるE26型で、2012年に発売されました。

以降、用途やユーザーの多様化に対応する形で改良を重ね、様々な仕様や特装車が展開されています。

ボディサイズは仕様により異なりますが、「ロングボディ＋標準幅＋標準ルーフ仕様」の場合、全長4695mm×全幅1695mm×全高1990mm、ホイールベースは2555mmです。

エクステリアは直線的なボディラインと大きなグリルを特徴とし、商用車としての機能性を備えた設計となっています。

そして今回新たに設定された「プレミアムGX アウトドアブラックエディション」では、フロントグリルやバンパーなどにブラック加飾が施され、引き締まった印象を与える外観となっています。

インテリアは内装色がブラックで統一され、メッシュやジャカード織物などグレードによって異なるシート表皮が用意されています。

さらに上級グレードには、スパイナルサポート機能付きのシートが採用され、快適性の向上も図られました。

また、ディーラーオプションとして9インチのナビゲーション画面に対応するナビフィニッシャーも設定されています。

パワーユニットには3種類のエンジンが用意され、用途に応じて選択が可能です。

ガソリンエンジンは2リッターの「QR20DE」と2.5リッターの「QR25DE」、ディーゼルエンジンは2.4リッターの「4N16」が設定されています。

トランスミッションは7速ATで、マニュアルモードも備えています。

先進安全装備としては、インテリジェント エマージェンシーブレーキやアラウンドビューモニター、インテリジェント ルームミラーなどをグレード別に設定。

今回の改良では、ガソリン車に「インテリジェント クルーズコントロール」が新たに採用され、高速走行時の加減速制御によってドライバーの負担軽減を図っています。

また、法規適合のほか長距離走行の多い顧客層に向けて、先行車発進お知らせ機能やコンフォートフラッシャー、タイヤ空気圧警報システムなどの装備が追加されました。

シートには振動吸収性のあるクッション材が採用され、乗り心地の向上も図られています。

そして「プレミアムGX」をベースとした新グレード「プレミアムGX アウトドアブラックエディション」が新設定。

このグレードではエクステリアの各部にブラック加飾が施されており、カスタマイズ用途を想定したクールな仕様となっています。

この新しいキャラバンの車両価格（消費税込、以下同）は、バンタイプの「DX」が270万8200円から、「グランドプレミアムGX」が458万3700円からとなっています。

そして「プレミアムGX アウトドアブラックエディション」は2WD仕様で341万6600円から、4WD仕様で448万6900円からとなっています。

あわせて、新たに発表されたカスタムカー「オーテックライン」は、「プレミアムGX」または「グランドプレミアムGX」をベースにした特別仕様車です。

専用の防水シートやアルミホイールを装備し、オプションでルーフスポイラーやブラックパッケージの選択が可能。

対応するボディカラーにはピュアホワイトパールやミッドナイトブラックなど6色が用意されています。

こちらの車両価格は「オーテックライン」が344万9600円から、「オーテックラインプラス」が361万7900円からとなっています。

いずれもディーゼルエンジン搭載車や4WD車には価格が上乗せされ、用途や仕様に応じた選択が可能です。

このように、今回の一部変更によって仕様を向上させた新しいキャラバンは、安全機能や運転支援機能の拡充に加え、新たなグレードや特別仕様車の投入によって、用途の幅がさらに広がる内容となっています。

また標準モデルからカスタムカーまで多彩な選択肢が揃えられたことで、商用・レジャーを問わず、より幅広いニーズに対応するモデルへと進化しました。