夏休み明けに久々の再会！女子をドキッとさせるイメチェン９パターン
片想い中の男子学生にとって、長い夏休みは意中のあの子に会えない苦悶の時期。ですが、夏休み明けは自分のイメージを一新し、片想いの女子にアピールするチャンスでもあります。そこで、10代から30代の独身女性237名に行ったアンケートから「夏休み明けに気になる女子から『あれ、大人っぽくなったかも』と思われる男子学生のイメチェン９パターン」をご紹介します。
【１】夏休み中ちゃんと勉強していて、知的な雰囲気を醸し出していた
「肌も焼けずに生白いんですけど、その分遊ばず勉強したんだなって。すごいと思います」（20代女性）というように、勉強してイメチェンするパターンです。その象徴として、休み明けの模試で高得点をマークするのも良いでしょう。
【２】急に背が伸びたり、声変わりしていた
「本人の意志とは関係ないのでどうしようもないですけど、やっぱり背が伸びたり声変わりしてたりすると気になります」（10代女性）というように身体的変化でイメチェンするパターンです。これだけは努力で達成することができないので、日ごろから牛乳を飲む、よく寝るなどを心がけるしかないのかもしれません。
【３】香水を使いはじめて色気が出ていた
「それまで気にしてなかった人でも、香水のいいニオイがするとなんだか惹かれますよ」（20代女性）というように香りでイメチェンするパターンです。ただし、初心者は往々にして付けすぎがちなので、微量から始めるのがオススメです。
【４】ファッションが変わって垢抜けていた
「制服の学校なら、バッグや靴を変えたり、スマホケースやアクセサリを変えるのもいいかも」（10代女性）というように、ファッションでイメチェンするパターンです。思わず「それ、どこのブランド？」と聞かずにはいられないような奇抜なものにチャレンジするのもありかもしれません。
【５】子どもっぽかったのに、急に落ち着いた物腰や話し方になっていた
「落ち着きがないキャラだったのに、大人っぽく真面目になってると、何か成長したなあって思いますね」（10代女性）というように、落ち着いた雰囲気にイメチェンするパターンです。ただ無口になると「暗くなったねー」「ふさぎ込みがち？」と心配されるおそれもあるので注意しましょう。
【６】髪型や髪の色を変えてカッコよくなっていた
「あんまり派手にやりすぎると『なんでグレちゃったの？』と心配になりますけど、髪の長さや明るさが変わるのはいいかも」（20代女性）というように、ヘアスタイルやカラーをイメチェンするパターンです。当然校則もあると思いますので、先生に怒られない範囲で頑張りましょう。
【７】顔や体を健康的に焼いて男らしくなっていた
「真っ黒に焼けているだけで、夏休み中バイトしてたのかなとか、海やプールによく行ってたのかなって想像します」（10代女性）というように、健康的に肌を焼いてイメチェンするパターンです。ムラだらけに焼ける、皮がむけてボロボロになるなど汚い日焼けにならないよう注意しましょう。
【８】メガネをコンタクトに、またはコンタクトをメガネに変えていた
「学生なら一番変化がわかりやすいポイントかも。メガネ男子が好きな女子もいますしね」（20代女性）というように、近視矯正器具を変えてイメチェンするパターンです。ただし、似合うかどうかは別の話。事前に友達に正直なところを聞いてみると良いでしょう。
【９】スポーツに打ち込んで、引き締まった体になっていた
「やっぱり男らしい体つきになってると、夏休みに何があったんだろう？って想像しますよね」（20代女性）というように、体を鍛えてイメチェンするパターンです。夏の運動は痩せやすくもあるので、かえって貧相な体にならないよう注意しましょう。
いずれも大人へと成長したことがわかれば、それはイケてるイメチェンだといえるようです。自分の中の子どもの部分を探し出して、そこをちょっと大人にしてあげると良いかもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年6月20日（木）から6月27日（木）まで
対象：合計237名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】夏休み中ちゃんと勉強していて、知的な雰囲気を醸し出していた
「肌も焼けずに生白いんですけど、その分遊ばず勉強したんだなって。すごいと思います」（20代女性）というように、勉強してイメチェンするパターンです。その象徴として、休み明けの模試で高得点をマークするのも良いでしょう。
「本人の意志とは関係ないのでどうしようもないですけど、やっぱり背が伸びたり声変わりしてたりすると気になります」（10代女性）というように身体的変化でイメチェンするパターンです。これだけは努力で達成することができないので、日ごろから牛乳を飲む、よく寝るなどを心がけるしかないのかもしれません。
【３】香水を使いはじめて色気が出ていた
「それまで気にしてなかった人でも、香水のいいニオイがするとなんだか惹かれますよ」（20代女性）というように香りでイメチェンするパターンです。ただし、初心者は往々にして付けすぎがちなので、微量から始めるのがオススメです。
【４】ファッションが変わって垢抜けていた
「制服の学校なら、バッグや靴を変えたり、スマホケースやアクセサリを変えるのもいいかも」（10代女性）というように、ファッションでイメチェンするパターンです。思わず「それ、どこのブランド？」と聞かずにはいられないような奇抜なものにチャレンジするのもありかもしれません。
【５】子どもっぽかったのに、急に落ち着いた物腰や話し方になっていた
「落ち着きがないキャラだったのに、大人っぽく真面目になってると、何か成長したなあって思いますね」（10代女性）というように、落ち着いた雰囲気にイメチェンするパターンです。ただ無口になると「暗くなったねー」「ふさぎ込みがち？」と心配されるおそれもあるので注意しましょう。
【６】髪型や髪の色を変えてカッコよくなっていた
「あんまり派手にやりすぎると『なんでグレちゃったの？』と心配になりますけど、髪の長さや明るさが変わるのはいいかも」（20代女性）というように、ヘアスタイルやカラーをイメチェンするパターンです。当然校則もあると思いますので、先生に怒られない範囲で頑張りましょう。
【７】顔や体を健康的に焼いて男らしくなっていた
「真っ黒に焼けているだけで、夏休み中バイトしてたのかなとか、海やプールによく行ってたのかなって想像します」（10代女性）というように、健康的に肌を焼いてイメチェンするパターンです。ムラだらけに焼ける、皮がむけてボロボロになるなど汚い日焼けにならないよう注意しましょう。
【８】メガネをコンタクトに、またはコンタクトをメガネに変えていた
「学生なら一番変化がわかりやすいポイントかも。メガネ男子が好きな女子もいますしね」（20代女性）というように、近視矯正器具を変えてイメチェンするパターンです。ただし、似合うかどうかは別の話。事前に友達に正直なところを聞いてみると良いでしょう。
【９】スポーツに打ち込んで、引き締まった体になっていた
「やっぱり男らしい体つきになってると、夏休みに何があったんだろう？って想像しますよね」（20代女性）というように、体を鍛えてイメチェンするパターンです。夏の運動は痩せやすくもあるので、かえって貧相な体にならないよう注意しましょう。
いずれも大人へと成長したことがわかれば、それはイケてるイメチェンだといえるようです。自分の中の子どもの部分を探し出して、そこをちょっと大人にしてあげると良いかもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年6月20日（木）から6月27日（木）まで
対象：合計237名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査