◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル、３着まで菊花賞への優先出走権）１週前追い切り＝９月４日、美浦トレセン

前走の１勝クラスで５馬身差の圧勝を果たしたレッドバンデ（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、Ｗコースで３頭あわせを実施。レイククレセント（４歳１勝クラス）、ピースワンデュック（４歳３勝クラス）を追走すると、直線では最内に進路を取り一杯に追われてレイククレセントに併入、ピースワンデュックに３馬身先着を果たした。タイムはこの日の一番時計となる７ハロン７７秒６（ラスト１１秒４）をマーク。かなり内を回ったとはいえ雨上がりの馬場コンディションを思えばかなりの速さで、状態の良さをうかがわせる。

手綱を執った嶋田純次騎手（レースは佐々木大輔騎手）は「予定より速くなりましたが、しまいまで走れているし、しっかりしていると思います。新馬の前の時にも乗らせてもらいましたが、そのときより良くなっていますね。少し気が入ってきているので、その辺りがどうでるかですね」と評価した。４着だった青葉賞では首差の３着だったゲルチュタールは先週の３勝クラスを勝ち、１着だったエネルジコは重賞の新潟記念２着と好走。能力の高さは証明済みで、重賞初制覇に期待がかかる。