2023年にプジョー2008で初めて導入

9月4日、ステランティス・ジャパンはCセグメントハッチバック『プジョー308GTハイブリッド』の限定モデル、『308GTハイブリッド・セレニウムエディション』を、発売開始した。

【画像】静けさをまとったような美しいグレー！プジョー308GTハイブリッド・セレニウムエディション登場 全9枚

プジョー308は、『個性際立つデザインと上質なインテリア、そしてダイナミックな走りを強み』とするCセグメントコンパクトモデル。独自設計の『iコクピット』や、ショルダー部までをサポートするマルチポイントランバーサポート付きフロントシートなどプジョーならではの装備が、『ドライバーに深い没入感と快適性』をもたらしている。



プジョー308GTハイブリッド・セレニウムエディション ステランティス・ジャパン

今回308GTハイブリッドに初めて採用された『セレニウムグレー』は、『静けさをまとったような美しいグレー』と表現される、2023年にプジョー2008で初めて導入され、好評を博したボディカラー。『落ち着きを感じさせるグレーが、308の先進的なデザインをより一層際立たせる』としている。

車両価格は、485万500円。100台限定となる。