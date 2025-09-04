川崎市で、ストーカー被害を訴えていた女性が殺害された事件で、警察庁は4日、全国の警察本部に対し、ストーカーなどの人身安全事案の司令塔を設置し、部門間の情報共有を徹底することなどを指示しました。

川崎の事件では検証の結果、現場の警察署と神奈川県警本部がどちらも機能不全に陥っていたため、県警本部から警察署への適切な指導や助言が行われず、亡くなった岡崎彩咲陽さんと元交際相手の白井秀征被告に関する対応について、警察署だけで重要な判断がなされていたことが明らかになりました。

この検証結果を受け警察庁は4日、全国の都道府県の警察本部に対し、ストーカー事案への実効的な対処について指示しました。

具体的には、ストーカー被害者からの相談などを扱う生活安全部門と、凶悪事件の捜査などを担う捜査1課が所属する刑事部門が連携をはかるため、司令塔を警察本部に設置。

部門を越えて情報共有しながら、ストーカー事案の対応が終了するまで、警察本部が警察署の動きをフォローするよう指示をしました。

また、警察署内でも生活安全部門と刑事部門が部門を越えて連携するよう指示をしています。

また神奈川県警は、白井被告に対してストーカー規制法に基づく警告や禁止命令を出すことを検討したものの、岡崎さんと連絡がとれなくなったことなどからタイミングを逃したとしていて、警察庁は効果的な対処のタイミングを逃さないよう、各警察本部が持つノウハウを全国的に共有しつつ、実践的な訓練を充実させていくとしています。