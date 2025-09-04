◇テニス全米オープン(8月25日〜9月7日、米ニューヨーク、ハードコート)

テニス全米オープンは3日、女子シングルス準々決勝が行われ、大坂なおみ選手(世界ランク24位)がチェコのカロリナ・ムホバ選手(同13位)に2-0(6-4、7-6※7-3)ストレート勝利。同大会では5年ぶりの4強入りを決めました。

第1セットは、互いにキープが続く展開から、第10ゲームをブレークした大坂選手がセットを先取。第2セットは一転、互いに2度のブレークがあり、タイブレークにもつれると、7-3で逃げ切りました。

大坂選手は、4大大会では2018年、2020年に全米オープンを制覇。全豪オープンも2度優勝を飾っています。今大会は優勝した2020年以来、5年ぶりの4強入りとなりました。また2023年7月に第1子を出産。その後もタイトルから遠ざかっており、母となって初タイトルと5度目のグランドスラム制覇まであと2勝としました。

準決勝は地元アメリカのアマンダ・アニシモバ選手(同9位)と激突。過去には2度対戦し、2022年の全豪オープン、全仏オープンで敗戦。難敵と決勝の切符をかけて戦います。

またもう片方の準決勝では、アリーナ・サバレンカ選手(同1位)とアメリカのジェシカ・ペグラ選手(同4位)が対戦します。