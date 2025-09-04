米オープンＡＩは２日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」に、子供の利用を保護者が管理できる仕組みを導入すると発表した。

米国で４月、チャットＧＰＴを利用した１６歳の高校生が自殺する事件が発生したのを受け、安全対策を強化する。

発表によると、保護者のアカウントを１０歳代の子供のアカウントと連携させ、チャットＧＰＴが子供の質問にどう回答するかを制御できる仕組みを１０月初旬までに取り入れる。質問内容などから子供が深刻な悩みを抱えているかどうかをＡＩが検知し、保護者に連絡する機能も備える。

保護者の判断で、利用者の好みをＡＩが学習する機能は無効にできるようにする。ＡＩが利用者の好みに沿った回答をすることで、ＡＩに対する子供の精神的な依存が強まる恐れがあると指摘されていた。

米西部カリフォルニア州で４月、１６歳のアダム・レインさんが自殺した。アダムさんの両親は８月２６日、オープンＡＩとサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）を州裁判所に提訴した。チャットＧＰＴが自殺の方法をアドバイスし、遺書の書き方も教えたと訴えている。

オープンＡＩの利用規約によると、チャットＧＰＴの利用は１３歳以上が対象で、１８歳未満の場合は保護者の同意が必要となる。

米グーグルも対話型ＡＩサービス「ジェミニ」で、保護者が子供の利用を管理できる仕組みを導入している。（ニューヨーク支局 小林泰裕）