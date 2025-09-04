今夜は西日本で大雨のピーク・関東も局地的に雨雲発達

台風15号は今夜、西日本に最も接近し、今夜からあすにかけては、本州を沿うように東に進むでしょう。暴風域はありませんが、沿岸を中心に風が強まるでしょう。そして、西日本と東日本では大雨による土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。

【局地的に雨雲発達】関東地方の雨・風予想シミュレーションをCGで確認

きょうは関東など東日本では雨が降ったり止んだりで、局地的に激しく降るでしょう。関東では台風からまだ離れていますが、局地的に雨雲が発達するため、きょうも道路の冠水に注意が必要です。

西日本は次第に雨の範囲が広がり、今夜から四国や近畿を中心に大雨のピークを迎えます。北陸や東北でも次第に雨の降りだす所がありそうです。

線状降水帯が発生するおそれがある地域

【東海地方】

岐阜県・静岡県・愛知県・三重県

4日夕方から5日昼過ぎにかけて

【四国地方】

徳島県・愛媛県・高知県

4日夕方から5日朝にかけて

【九州北部地方】

大分県

4日昼過ぎから4日夜遅くにかけて

【九州南部】

宮崎県

4日昼過ぎから4日夜遅くにかけて

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：28℃ 釧路：24℃

青森 ：29℃ 盛岡：30℃

仙台 ：26℃ 新潟：33℃

長野 ：32℃ 金沢：33℃

名古屋：33℃ 東京：30℃

大阪 ：32℃ 岡山：32℃

広島 ：31℃ 松江：33℃

高知 ：30℃ 福岡：33℃

鹿児島：29℃ 那覇：33℃

あすは東海道新幹線や首都圏在来線で交通機関も乱れに注意

あすは東日本で大雨に警戒が必要です。東海道新幹線や首都圏の在来線など、交通機関の乱れにもご注意ください。

あさって土曜日は、全国的に天気が回復し残暑が戻ります。日曜日は北海道でくもりや雨になりそうです。