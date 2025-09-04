アクア ディ パルマの新作オーデパルファム「ジェルソミーノ ア フレッド」登場

ジャスミンの花々が織りなす繊細な香りを、最も純粋な形で閉じ込めた「ジェルソミーノ ア フレッド」。アクア ディ パルマの「シグネチャーズ オブ ザ サン」に加わるこのオーデパルファムは、アンフルラージュによる丁寧な抽出で生まれました。光と影を映すような奥行きのある香りが、あなたの日常を上質なひとときへと導きます。

ジャスミンを讃える新しい香り

「ジェルソミーノ ア フレッド」は、ジャスミンの透明感あふれる香りを主役に、ブラックティーやガイアックウッドが重なり合う奥行きのある構成。

フローラルでありながらスモーキーな余韻が広がり、ジェンダーレスでモダンな印象を叶えます。光を纏うような軽やかさと大胆さのコントラストは、身につける人の個性を引き立てます。

【コスメデコルテ】エイジングケア♡ユース パワー エッセンス ローション誕生

商品ラインナップと価格

フレグランスは「アクア ディ パルマ シグネチャーズ オブ ザ サン ジェルソミーノ ア フレッド オーデパルファム」（＊販売名：アクア ディ パルマ シグネチャー ジェルソミーノ ア フレッド オーデパルファム）。

50mL 35,640円、100mL 49,280円、180mL 63,800円（税込）。発売日は2025年9月2日（火）です。

さらに、同シリーズから「ジェルソミーノ キャンドル」200g 16,720円（税込）と「ジェルソミーノ ルームディフューザー」180mL 19,690円（税込）が登場し、こちらは9月8日（月）全国発売となります。

香りが描く光と影のストーリー

「ジェルソミーノ ア フレッド」は、ジャスミンの純粋なエッセンスを大胆かつ繊細に表現した新しい香り。

日常に溶け込みながらも特別感を添え、心に残る余韻を運んでくれます。

フレグランスだけでなく、キャンドルやルームディフューザーもラインナップされ、香りに包まれるライフスタイルを楽しめるのも魅力です♡ あなたの毎日に、花と光の物語を添えてみませんか。