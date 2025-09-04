USJ、新アトラクション初公開…“地獄絵図” ハロウィーン「ゾンビ」誕生の“残虐な真実”が明らかに
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで4日、ハロウィーン・イベントが開幕した。大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は5日から始まり、期間限定の新ホラー・アトラクション「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」が登場する。
【画像】USJハロウィーン新アトラクション…“地獄絵図”で絶叫の様子
同アトラクションは、ゲストが不気味な工場の見学ツアーに参加し、おぞましい施設を歩いて進み、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』のゾンビ誕生に関する“グロテスクで残虐な真実”を目撃するという内容。
ゾンビ製造現場の“地獄絵図”の中で、チェンソーのけたたましい音とともに現れる「プリズンゾンビ」や、ゾンビ化させる餌食を探す「サイバーゾンビ」など残虐なゾンビが次々と襲いかかる。
3日夜に先行公開され、ゲストたちは逃げ場のない密室を逃げ惑い、叫びまくりながら、協力してミッションに挑み、ゾンビ製造工場からの脱出を目指していた。
■「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」を体験したゲストのコメント
「世界観にどっぷりと浸ることができ、全身で恐怖を感じることができました。日常じゃ絶対味わえない恐怖を体験できて、そこが特に楽しめたポイントです。いままでにない絶叫体験でした」
「予想もできない裏切りの連続で、全てを忘れるくらい没頭できました！みんなで恐怖に立ち向かいながら、始めから最後までずっと叫び続けていました。終わった今は逆にスッキリしています！」
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
