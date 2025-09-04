「但馬を丸ごと楽しんで」　日本最大級の地域フェスティバル『豊岡演劇祭2025』　9月11日開幕

今年で6年目を迎える『豊岡演劇祭』は、劇場だけでなく、温泉街・海岸・高原・神社の境内に設けられた木造の農村舞台など、まちのいたるところが舞台になる日本最大級の演劇祭だ。

フェスティバルディレクターを務める平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、豊岡演劇祭プロデューサーの松岡大貴さんが出演。9月11日（木）からはじまる『豊岡演劇祭2025』の前半プログラムについて語った。

『豊岡演劇祭』プロデューサーの松岡大貴さん（写真中央）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同左）、田名部真理（同右）

今年の『豊岡演劇祭』は新たに新温泉町も加わり、兵庫県豊岡市だけでなく但馬全域を含む日本最大級の地域フェスティバルのひとつに成長している。

9月11日（木）から23日（火・祝）までの会期中、公式プログラムに加え、多数のフリンジ公演やワークショップ、トークショーが行われ、全体で約100に迫るプログラム数となる見込みだ。



「フリンジ（公募）プログラムの応募は200を超え、海外からの応募も増えています。来場者も海外の方が増えており、但馬のグルメも満喫してほしいので、スタッフはみんなアプリで英会話を勉強中です」（松岡さん）

番組では、公式プログラムより前半の注目作を抜粋した。



●松原俊太郎／小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

『魔法使いの弟子たちの美しくて馬鹿げたシナリオ』

場所：芸術文化観光専門職大学



平田さんも「天才」と評する劇作家・松原俊太郎の新作は、演劇ファンなら見逃せない演目。若手最注目のスペースノットプランとのコラボレーションは、言葉と体の刺激的な化学反応を体感することになるだろう。

『魔法使いの弟子たちの美しくて馬鹿げたシナリオ』©Dan Bellma

●瀬戸内サーカスファクトリー

『Workers ワーカーズ！』

場所：香住区中央公民館

“風土とともにつくる現代サーカス”を掲げるカンパニー。高さ4メートルの櫓（やぐら）を、釘1本使わずに舞台上でゼロから組み上げる。

『Workers ワーカーズ！』（写真：宮脇慎太郎）

●原田大二郎✕佐藤正治

『朗読とパーカッションの新世界〜但馬の旅〜』

場所：香美町小代区総合センター



昨年、原田さん自らフリンジに応募・参加し、スタッフを驚かせた。今回も圧巻の朗読と、魂を揺さぶる音空間を作り上げる。13日（土）香美町では坂口安吾作品、23日（火・祝）朝来市では宮沢賢治作品を上演する。

『朗読とパーカッションの新世界〜但馬の旅〜』（photo by Tomoko Kosugi）

●小菅紘史×中川裕貴

『山月記』

場所：新温泉町 八幡神社



高校教科書にも載っている中島敦『山月記』を、俳優・小菅紘史の身体による語りと、音楽家・中川裕貴のチェロ演奏によって舞台化。虎になってしまった男の孤独と郷愁（きょうしゅう）を描く。

●ハイドロブラスト（太田信吾／竹中香子）

『最後の芸者たち リクリエーション版』

場所：出石永楽館



“城崎温泉最後の芸者”のもとで実際に稽古に励み、芸者文化を学んだハイドロブラストの2人に加え、劇中音楽は長年にわたって劇団「維新派」で音楽監督を務めた内橋和久が担当。内橋さんの音楽に合わせて披露されるお座敷芸のシーンは、独特の世界観を生み出しており本作の大きな見どころのひとつといえる。

『最後の芸者たち リクリエーション版』©︎igaki photo studio

●喜界島サンゴ礁科学研究所 演劇プロジェクト

『海のセレナーデ』

場所：江原河畔劇場



数あるプログラムのなかでも、もしかすると、成り立ちが最もユニークな公演。さまざまな理由から“聖地”だともいわれる喜界島に設けられた「喜界島サンゴ礁科学研究所」が、2021年から青年団とはじめた演劇プロジェクト。サンゴの分子解析から人類史まで、研究の最前線と演劇の想像力が融合した作品となっている。

『海のセレナーデ』（2025年/金沢21世紀美術館）

そのほかにも、親子で楽しめる子ども向けプログラム「to R mansion ✕川村亘平『あらしのよるに』」や、フリンジ参加作品をまるっと楽しめるフリンジショーケースも行われる。

13日（土）、14日（日）には、JR江原駅前でフェスティバルナイトマーケットを開催。但馬の魅力あふれる特産品や食とともに、大道芸などが楽しめる。

「今年も、お客様とアーティスト、そして地元の方が交流できるミーティングスポットを豊川市役所近くの『まちの基地アンテナ』に設けています。そこでは随時トークが行われたり、あるいは飲み物をちょっと試飲できたり、そういうふらっと立ち寄れる場所になりますのでご活用いただきたいですね。集合場所にしていただいて、そこからまちに繰り出して飲みに行くなど、大歓迎です」（松岡さん）



なお、公式プログラムについては各公演若干数、当日券が用意される予定だ。

平田さんは、「演劇祭の醍醐味は、将来、世界的なアーティストになるかもしれない若手の公演を初めて見られること」と話す。



「公演を見ることができなかった場合でも、温泉に入ったり、おいしい食事を楽しんだり、偶然、別のワークショップに参加したりとさまざまな楽しみ方ができます。アーティストにとっては、演劇祭は競争の場でもありますね。評判の良い作品には自然と人が集まり、お客さんが作品を選ぶ市場のような場になっている。演劇祭を通じて、但馬を丸ごと楽しんでほしい」（平田さん）

※ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』2025年9月4日放送回より