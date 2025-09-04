Amazonで9月4日23時59分まで開催中の「スマイルSALE」。レグザやハイセンス、TCLなどの薄型テレビがセール価格で販売されている。編集部が4日12時に確認したところ、レグザの55型4KミニLED液晶テレビ「55Z870M」は通常308,000円のところ54% OFFの142,800円となっていた。

ハイセンスの量子ドット搭載4KミニLED液晶テレビは、65型「65E7N PRO」が12% OFFの148,000円、55型「55E7N PRO」が18% OFFの104,800円で販売中。

TCLの量子ドット搭載4KミニLED液晶テレビは、75型「75QM8B」が18% OFFの138,000円、65型「65QM8B」が16% OFFの115,000円、50型「50QM8K」が25% OFFの74,800円となっている。

4K有機ELテレビは、LGの55型「OLED55B4PJA」が10% OFFの128,000円、65型「OLED65B3PJA」が11% OFFの168,000円、レグザの65型「65X8900L」が194,000円で販売している。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください